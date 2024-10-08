Драка с боссом «Динамо», арест в Минске. Что происходит с сыном Дмитрия Квартальнова?

Никита провёл почти всю карьеру (игровую и агентскую) бок о бок с отцом, Минск исключением не стал. И там уже на старте случилась каверзная история. О ней подробно рассказал Адам Рейдеборн, экс-вратарь ЦСКА: «Правда ли, что Никита Квартальнов предлагал свои агентские услуги? Да, действительно так и было. Он один раз позвонил, ещё несколько раз написал. Предлагал мне заключить двухлетний контракт с минским “Динамо”, который он мне отправил. Как я отнёсся к этому предложению? У меня нет обиды, но это определённо был сюрприз для меня. Было удивительно, что он пытался забрать игрока от другого агента. Я не ожидал предложения от “Динамо”, однако так работает хоккей».