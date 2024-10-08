Ротенберг пытается избавиться от вратаря, который был лучшим в КХЛ? Трансферные слухи об обменах голкиперов

И действительно, в КХЛ сейчас нет тех вратарей, которые выигрывали Кубки Гагарина, за исключением Набокова, который сам стал своего рода исключением в прошлом плей-офф. В него мало кто верил в силу возраста и отсутствия опыта. Вратари уровня Сорокина закончились вместе с отъездом Ильи в НХЛ. А хорошего иностранного голкипера найти сейчас крайне тяжело. Рынок очень скудный. Из действительно стоящих «импортных» вратарей можно выделить Картера Харта — вратарь «Филадельфии» готовится к суду по делу об изнасиловании вместе с группой других игроков, но для трансфера вне НХД доступен. Слухи о том, что СКА рассматривает его подписание также есть.