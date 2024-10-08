Ротенберг пытается избавиться от вратаря, который был лучшим в КХЛ? Трансферные слухи об обменах голкиперов

На днях появились весьма любопытные слухи о вратарских миграциях в Континентальной хоккейной лиге. Голкипера СКА Никиту Серебрякова отправляли сначала в московское «Динамо», затем в ЦСКА. Вратаря московских «армейце» Ивана Просетова сватали и в «Динамо», и в СКА.
Столичные клубы сразу появившиеся слухи опровергли. Да и переход Серебрякова в «Динамо» был бы невозможен по причине запрета в регламенте. В стан бело-голубых уже перешли три игрока, имевшие на период с 1 мая 2023 по 30 апреля 2024 контракты со СКА — Ожиганов, Сергеев и Швец-Роговой.
А вот слухи относительно петербуржцев возникли не на пустом месте. Серебряковым в СКА недовольны. Столько сил было потрачено на его приобретение в прошлом сезоне у «Адмирала». Вместе с Никитой в Петербург переехал и тренер вратарей Юрий Ключников. Только такой результат как во Владивостоке Серебряков не показал. Вопрос в разных стилях игры команд. «Адмирал» образца сезона-2022/23 в силу ограниченных игровых ресурсов играл от обороны и на оборону. В СКА же модель игры от атаки, не умаляя достоинств защитной линии армейцев. Играя в открытую атакующую модель, не избежать быстрых контратак соперника и соответственно — пропущенных шайб.
Еще в прошлом сезоне после вылета СКА из розыгрыша кубка Гагарина появлялись разговоры о том, что Роман Ротенберг разочаровался в голкипере. В начале этого сезона Серебряков перестал быть основным вратарем. На эту роль готовили Артемия Плешкова, неплохо показавшего себя в прошлом году. Еще с предсезонки было видно, что в команде никак не могут определиться с первым номером. Постоянные замены вратарей после нескольких пропущенных шайб уверенности самим голкиперам вряд ли предавали.
В старте Серебряков выходил только дважды в этом сезоне — в первом матче сезона против «Металлурга» и против «Сочи». В остальном — только на замены. После слухов о возможном обмене Серебряков и вовсе не попал в заявку в матче с «Локомотивом».
Роман Ротенберг на пресс-конференции сказал следующее:
У нас все игроки, включая вратарей, просто игроки. Вратарь — это тоже игрок. Если мы хотим выигрывать матчи, у нас все игроки должны играть самоотверженно и работать на тренировках. У нас есть Максим Анатольевич Соколов, тренер по вратарям с этого сезона. Мы поменяли тренера вратарей. Это сложная задача найти победителя среди вратарей.
Смену тренера вратарей тоже можно считать «звоночком». Тот тренер, которого брали только под Серебрякова, в команде больше не работает. Появились слухи, что СКА хочет забрать Егора Заврагина из аренды в «Сочи». На этот вопрос главный тренер СКА отвечать не стал, отшутившись тем, что связь плохая, и вопроса слышно не было.
Один важный момент Ротенберг затронул, отвечая все на тот же вопрос про вратарей:
«Если мы возьмем прошлые сезоны, кто выигрывал кубки Гагарина? Иван Федотов, где он? В КХЛ его нет. Рейдеборн, тоже нет в КХЛ. Где у нас Грубец? Где Сорокин? Где он сейчас? Нет его».
И действительно, в КХЛ сейчас нет тех вратарей, которые выигрывали Кубки Гагарина, за исключением Набокова, который сам стал своего рода исключением в прошлом плей-офф. В него мало кто верил в силу возраста и отсутствия опыта. Вратари уровня Сорокина закончились вместе с отъездом Ильи в НХЛ. А хорошего иностранного голкипера найти сейчас крайне тяжело. Рынок очень скудный. Из действительно стоящих «импортных» вратарей можно выделить Картера Харта — вратарь «Филадельфии» готовится к суду по делу об изнасиловании вместе с группой других игроков, но для трансфера вне НХД доступен. Слухи о том, что СКА рассматривает его подписание также есть.
Участник громко скандала сейчас сидит без работы, в НХЛ и АХЛ играть не может из-за судебных разбирательств. Его соучастники по делу Маклауд и Дюбе спокойно уехали в КХЛ. Только вот все фигуранты должны будут весной в обязательном порядке вернуться в Канаду на судебное заседание. Устроит ли СКА голкипер, который в разгар плей-офф должен будет покинуть расположение команды? Есть большие сомнения на этот счет.
Надежда Тонконог