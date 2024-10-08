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Гол и два ассиста Михайлиса помогли «Металлургу» сотворить камбэк в КХЛ

Магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл на своем льду московское «Динамо», сообщают Vesti.kz.

Источник: ХК "Металлург"

В первом периоде «Металлург» уверенно вышел вперед после шайбы Дмитрия Силантьева на 11-й минуте. Ему ассистировал форвард сборной Казахстана Никита Михайлис.

Следом «Динамо» трижды огорчило хозяев льда: заброшенными шайбами отличились Джордан Уил (16 минута), Павел Кудрявцев (19) и Эрик О’Делл (36).

Даниил Вовченко на 42-й минуте немного исправил положение «магнитки» — 2:3, а Андрей Козлов на 49-й минуте сравнял счет. Михайлис на 51-й минуте уже сам отличился заброшенной шайбой — 4:3, которая судя по всему, переломила ход встречи.

Пятый гол в ворота «Динамо» забил Александр Петунин на 58-й минуте. Ему также ассистировал Михайлис.

«Металлург» набрал 14 очков и занимает шестое место в Восточной конференции.

Металлург Мг
5:3
1:2, 0:1, 4:0
Динамо М
Хоккей, КХЛ, Неделя 6
8.10.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург, 6355 зрителей
Главные тренеры
Андрей Разин
Алексей Кудашов
Вратари
Илья Набоков
(Александр Смолин)
Максим Моторыгин
(Максим Моторыгин)
1-й период
08:30
Артем Кудашов
09:07
Антон Сизов
10:11
Дмитрий Силантьев
(Никита Михайлис, Валерий Орехов)
14:14
Владислав Еременко
15:50
Джордан Уил
(Эрик О`Делл)
18:52
Павел Кудрявцев
(Егор Римашевский, Артем Ильенко)
2-й период
35:07
Эрик О`Делл
(Максим Комтуа, Кирилл Адамчук)
37:16
Робин Пресс
3-й период
41:04
Даниил Вовченко
48:44
Андрей Козлов
(Дмитрий Силантьев, Егор Коробкин)
49:59
Джордан Уил
49:59
Джордан Уил
51:00
Никита Михайлис
(Дмитрий Силантьев, Андрей Козлов)
52:22
Игорь Гераськин
57:57
Александр Петунин
(Никита Михайлис, Люк Джонсон)
59:36
Данила Юров
59:36
Максим Комтуа
Статистика
8
Штрафное время
10
4
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Металлург Мг
Динамо М
КХЛ: таблица и календарь