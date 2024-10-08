Гол и два ассиста Михайлиса помогли «Металлургу» сотворить камбэк в КХЛ

Даниил Вовченко на 42-й минуте немного исправил положение «магнитки» — 2:3, а Андрей Козлов на 49-й минуте сравнял счет. Михайлис на 51-й минуте уже сам отличился заброшенной шайбой — 4:3, которая судя по всему, переломила ход встречи.