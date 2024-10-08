Гол и два ассиста Михайлиса помогли «Металлургу» сотворить камбэк в КХЛ

В первом периоде «Металлург» уверенно вышел вперед после шайбы Дмитрия Силантьева на 11-й минуте. Ему ассистировал форвард сборной Казахстана Никита Михайлис.
Следом «Динамо» трижды огорчило хозяев льда: заброшенными шайбами отличились Джордан Уил (16 минута), Павел Кудрявцев (19) и Эрик О’Делл (36).
Даниил Вовченко на 42-й минуте немного исправил положение «магнитки» — 2:3, а Андрей Козлов на 49-й минуте сравнял счет. Михайлис на 51-й минуте уже сам отличился заброшенной шайбой — 4:3, которая судя по всему, переломила ход встречи.
Пятый гол в ворота «Динамо» забил Александр Петунин на 58-й минуте. Ему также ассистировал Михайлис.
«Металлург» набрал 14 очков и занимает шестое место в Восточной конференции.