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Хоккеисты минского «Динамо» упустили лидерство в две шайбы и проиграли «Северстали»

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» не сумели одержать первую победу в текущей выездной серии в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2024/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Во вторник, 8 октября, подопечные Дмитрия Квартальнова гостили в Череповце у местной «Северстали». Ранее в нынешнем сезоне команды встречались дважды и обменялись победами. Сегодня счет в матче был открыт на 10-й минуте — шестую для себя шайбу в чемпионате забросил Вадим Мороз. Молодому форварду ассистировал Вадим Шипачев, которого от рекорда КХЛ по очкам теперь отделяет всего 6 результативных баллов.

В конце второго периода капитан «зубров» Андрей Стась удвоил преимущество минчан, но в заключительной трети «Северсталь» сумела отыграться благодаря дублю Ивана Подшивалова. Автором одной из голевых передач стал белорусский форвард череповчан Александр Скоренов. Основное время команды так и закончили вничью 2:2, не выявил победителя и овертайм, а в серии буллитов точнее оказались хозяева.

Таким образом, «Динамо» впервые в нынешнем сезоне проиграло три матча подряд. На данный момент минчане с 13 баллами занимают седьмое место в таблице Западной конференции КХЛ. Третий и заключительный поединок гостевого турне «зубры» проведут 10 октября в Санкт-Петербурге против СКА.

Северсталь
3:2
0:1, 0:1, 2:0, 0:0
Б
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 6
8.10.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец
Главные тренеры
Андрей Козырев
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Александр Самойлов
Егор Вельмакин
1-й период
05:26
Вадим Мороз
07:19
Макар Фомин
09:25
Вадим Мороз
(Александр Волков, Вадим Шипачев)
2-й период
28:03
Диллон Дюбе
30:05
Кристиан Хенкель
30:16
Алексей Кручинин
36:28
Андрей Стась
(Николас Мелош)
39:59
Алексей Кручинин
3-й период
41:35
Иван Подшивалов
49:10
Иван Подшивалов
(Марк Барберио, Александр Скоренов)
Овертайм
61:21
Ксавье Уэлле
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Александр Скоренов
(Северсталь)
Статистика
6
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Северсталь
Динамо Мн
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