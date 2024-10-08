Хоккеисты минского «Динамо» упустили лидерство в две шайбы и проиграли «Северстали»

Во вторник, 8 октября, подопечные Дмитрия Квартальнова гостили в Череповце у местной «Северстали». Ранее в нынешнем сезоне команды встречались дважды и обменялись победами. Сегодня счет в матче был открыт на 10-й минуте — шестую для себя шайбу в чемпионате забросил Вадим Мороз. Молодому форварду ассистировал Вадим Шипачев, которого от рекорда КХЛ по очкам теперь отделяет всего 6 результативных баллов.