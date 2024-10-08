Хоккеисты минского «Динамо» упустили лидерство в две шайбы и проиграли «Северстали»

Во вторник, 8 октября, подопечные Дмитрия Квартальнова гостили в Череповце у местной «Северстали». Ранее в нынешнем сезоне команды встречались дважды и обменялись победами. Сегодня счет в матче был открыт на 10-й минуте — шестую для себя шайбу в чемпионате забросил Вадим Мороз. Молодому форварду ассистировал Вадим Шипачев, которого от рекорда КХЛ по очкам теперь отделяет всего 6 результативных баллов.
В конце второго периода капитан «зубров» Андрей Стась удвоил преимущество минчан, но в заключительной трети «Северсталь» сумела отыграться благодаря дублю Ивана Подшивалова. Автором одной из голевых передач стал белорусский форвард череповчан Александр Скоренов. Основное время команды так и закончили вничью 2:2, не выявил победителя и овертайм, а в серии буллитов точнее оказались хозяева.
Таким образом, «Динамо» впервые в нынешнем сезоне проиграло три матча подряд. На данный момент минчане с 13 баллами занимают седьмое место в таблице Западной конференции КХЛ. Третий и заключительный поединок гостевого турне «зубры» проведут 10 октября в Санкт-Петербурге против СКА.