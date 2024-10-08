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«Проиграли матч. Очко набрали — неплохо, но упустили… Жаль». Квартальнов — о поражении от «Северстали»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от «Северсталия» в серии буллитов (2:3).

Источник: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

— Гол соперника в меньшинстве все решил. Совершенно другая была команда «Северсталь» после пропущенного нами гола при «5 на 4». Контролировали игру. А после этого гола стали проигрывать в движении, борьбе, немножко запаниковали. В овертайме при игре «3 на 4» выстояли. В серии бросков соперник мастеровитее оказался.

— Это упущенная победа? Или все-таки набрали очко?

— Проиграли матч. Все, что было до гола, закрывается. Значит, мы упустили возможность, не противодействовали cопернику. Нужен был следующий гол, он там назревал. Очко набрали — неплохо. Но упустили… Жаль.

— Третий матч с «Северсталью» за последние две-три недели. Это влияло на подготовку?

— Обычно готовились. Нет никаких специальных рецептов на «Северсталь», — цитирует Квартального пресс-служба клуба.

Северсталь
3:2
0:1, 0:1, 2:0, 0:0
Б
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 6
8.10.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 5001 зритель
Главные тренеры
Андрей Козырев
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Александр Самойлов
Егор Вельмакин
1-й период
05:26
Вадим Мороз
07:19
Макар Фомин
09:25
Вадим Мороз
(Александр Волков, Вадим Шипачев)
2-й период
28:03
Диллон Дюбе
30:05
Кристиан Хенкель
30:16
Алексей Кручинин
36:28
Андрей Стась
(Николас Мелош)
39:59
Алексей Кручинин
3-й период
41:35
Иван Подшивалов
49:10
Иван Подшивалов
(Марк Барберио, Александр Скоренов)
Овертайм
61:21
Ксавье Уэлле
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Александр Скоренов
(Северсталь)
Статистика
6
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Северсталь
Динамо Мн
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