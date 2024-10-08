«Проиграли матч. Очко набрали — неплохо, но упустили… Жаль». Квартальнов — о поражении от «Северстали»

— Гол соперника в меньшинстве все решил. Совершенно другая была команда «Северсталь» после пропущенного нами гола при «5 на 4». Контролировали игру. А после этого гола стали проигрывать в движении, борьбе, немножко запаниковали. В овертайме при игре «3 на 4» выстояли. В серии бросков соперник мастеровитее оказался.
— Это упущенная победа? Или все-таки набрали очко?
— Проиграли матч. Все, что было до гола, закрывается. Значит, мы упустили возможность, не противодействовали cопернику. Нужен был следующий гол, он там назревал. Очко набрали — неплохо. Но упустили… Жаль.
— Третий матч с «Северсталью» за последние две-три недели. Это влияло на подготовку?
— Обычно готовились. Нет никаких специальных рецептов на «Северсталь», — цитирует Квартального пресс-служба клуба.