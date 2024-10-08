«Проиграли матч. Очко набрали — неплохо, но упустили… Жаль». Квартальнов — о поражении от «Северстали»

— Гол соперника в меньшинстве все решил. Совершенно другая была команда «Северсталь» после пропущенного нами гола при «5 на 4». Контролировали игру. А после этого гола стали проигрывать в движении, борьбе, немножко запаниковали. В овертайме при игре «3 на 4» выстояли. В серии бросков соперник мастеровитее оказался.