ЦСКА прервал ужасную серию, «Амур» устроил суперкамбэк. Итоги дня в КХЛ

На 11-й минуте голом в большинстве счёт открыл нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев с передач Никиты Михайлиса и Валерия Орехова. Затем гости забросили три шайбы подряд — отличились Джордан Уил, Павел Кудрявцев и Эрик О’Делл. Перед стартом третьего периода магнитогорцы уступали со счётом 1:3, однако смогли переломить ход матча, забив четыре гола подряд в заключительном отрезке. Шайбами отметились Даниил Вовченко, Андрей Козлов, Никита Михайлис и Александр Петунин. Отметим, что после третьего гола голкипер «Металлурга» Илья Набоков был заменён на Александра Смолина.