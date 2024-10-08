ЦСКА прервал ужасную серию, «Амур» устроил суперкамбэк. Итоги дня в КХЛ

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 8 октября 2024 года.
«Металлург» забил четыре гола в третьем периоде и одержал волевую победу над московским «Динамо»
В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал на своём льду московское «Динамо». Встреча завершилась волевой победой магнитогорцев со счётом 5:3.
На 11-й минуте голом в большинстве счёт открыл нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев с передач Никиты Михайлиса и Валерия Орехова. Затем гости забросили три шайбы подряд — отличились Джордан Уил, Павел Кудрявцев и Эрик О’Делл. Перед стартом третьего периода магнитогорцы уступали со счётом 1:3, однако смогли переломить ход матча, забив четыре гола подряд в заключительном отрезке. Шайбами отметились Даниил Вовченко, Андрей Козлов, Никита Михайлис и Александр Петунин. Отметим, что после третьего гола голкипер «Металлурга» Илья Набоков был заменён на Александра Смолина.
«Металлург» одержал четвёртую победу подряд. «Динамо» потерпело третье поражение в последних четырёх матчах.
«Нефтехимик» упустил победу с 3:0, но обыграл «Амур» по буллитам
В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Нефтехимиком» и «Амуром». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 Б.
«Нефтехимик» забросил три безответные шайбы во втором периоде. Голами отметились Григорий Селезнёв, Булат Шафигуллин и Сергей Шмелёв. «Амур» вышел на третий период с желанием отыграться, и хабаровчанам удалось забросить две шайбы за первые шесть минут заключительного отрезка встречи. Голы забили Евгений Грачёв и Арно Дюрандо. «Амуру» удалось сравнять счёт в концовке третьего периода благодаря шайбе Яна Дрозга. Овертайм победителя не выявил, а в серии буллитов победу праздновали нижнекамцы.
Таким образом, «Нефтехимик» нанёс «Амуру» второе поражение подряд. В прошлом матче нижнекамцы обыграли хабаровчан со счётом 4:1.
«Витязь» во второй раз в сезоне обыграл «Сочи», едва не упустив победу с 3:0
В Сочи на стадионе «Большой» прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и «Витязем». Победу одержала подмосковная команда со счётом 4:2.
После второго периода «Витязь» вёл с комфортным счётом 3:0. Отличились Дмитрий Бучельников, Иван Савчик и Фредерик Готье. Хозяева площадки долгое время не могли поразить ворота Дмитрия Шикина. На 55-й минуте «Сочи» с интервалом в 40 секунд забросил две шайбы подряд — отличились Тимур Хафизов и Артур Тянулин. За две секунды до конца матча голом в пустые ворота дубль оформил Савчик.
«Сочи» прервал свою трёхматчевую победную серию и во второй раз в сезоне уступил «Витязю».
«Сухой» матч Дмитрия Гамзина помог ЦСКА обыграть «Салават Юлаев»
В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и уфимским «Салаватом Юлаевым». Победу одержали москвичи со счётом 2:0.
На 16-й минуте счёт в матче открыл нападающий ЦСКА Максим Соркин, которому ассистировали Виталий Абрамов и Прохор Полтапов. Второй период отметился большим количеством удалений. В третьем периоде «Салават Юлаев» обрушил град бросков на ворота голкипера ЦСКА Дмитрия Гамзина. Однако 21-летний вратарь армейцев не дал себя обыграть и записал на свой счёт «сухой» матч. На последней минуте голом в пустые ворота отметился Егор Фатеев. Отметим, что голкипер ЦСКА Иван Просветов остался вне заявки команды.
Эта победа позволила ЦСКА прервать серию разгромных поражений от «Металлурга» (0:7) и «Трактора» (0:4).
«Северсталь» одержала волевую победу над минским «Динамо»
В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Северсталью» и минским «Динамо». Победу одержали хозяева со счётом 3:2 Б.
Минское «Динамо» вело 2:0 после второго периода. В составе минчан заброшенными шайбами отметились Вадим Мороз и Андрей Стась. «Северсталь» смогла сравнять счёт в третьем периоде благодаря дублю нападающего Ивана Подшивалова. Матч перешёл в овертайм, который не смог выявить победителя. Победу по буллитам одержали череповчане.
Таким образом, «Северсталь» одержала две победы в трёх матчах с минским «Динамо» в сезоне.
Владимир Лаевский