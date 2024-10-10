«Трактор» продолжает побеждать, защитник «Сибири» повторил рекорд лиги. Итоги дня в КХЛ

«Адмирал» на старте сезона какое-то время радовал сверхрезультативным хоккеем, но теперь счёты игр команды Леонида Тамбиева словно бы вернулись к старым настройкам. В Челябинске «моряки» не забили, да и вообще шайб в игре было мало. Оба гола на счету Александра Кадейкина, который трудно начинал в Челябинске, но теперь находит своё место в привычной роли игрока, который идеально забивает с подставлений и подправлений на чужом пятаке. Для «Трактора» эта победа стала пятой подряд, и клуб всё ещё идет первым на Востоке.