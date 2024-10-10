«Почему нас не поздравляют с пятой победой подряд? Дискриминация!» Знаменитый манекен «Трактора» подколол Ротенберга

«Хотел бы такой интересный момент отметить, — сказал Ротенберг. — Перед матчем выступил вице-президент КХЛ и поздравил Александра Радулова. Но в это же время лига не поздравила главного тренера СКА, нас, с 200-й игрой. Никак, вообще никак, ни на сайте, нигде. Наверное, надо обратиться к руководству лиги, чтобы тренеров уважали, и должно все быть справедливо, честно. Не должно быть дискриминации по национальному признаку. Давайте вместе работать, чтобы все было у нас правильно и честно».