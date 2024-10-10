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«Торпедо» одержало шестую победу подряд, одолев «Металлург» в игре с девятью шайбами

В Магнитогорске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал нижегородское «Торпедо».

Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4.

На второй минуте первого периода Михаил Абрамов с передачи Дмитрия Кагарлицкого открыл счёт в матче. В середине периода Артём Мисников с передачи Евгения Свечникова удвоил преимущество гостей. На 13-й минуте периода Павел Акользин с передачи Валерия Орехова размочил счёт во встрече. На 15-й минуте Никита Артамонов с передачи Максима Летунова сделал счёт 3:1.

На 14-й минуте второго периода Владислав Фирстов с передач Маркуса Филлипса и Никиты Артамонова забросил четвёртую шайбу в ворота хозяев. Менее чем через минуту Игорь Гераськин с передач Бориса Осиповича и Дмитрия Силантьева сделал счёт 2:4. На 19-й минуте периода Максим Летунов с передачи Никиты Артамонова вновь увеличил отрыв «Торпедо» до трёх шайб.

В начале третьего периода Дмитрий Моисеев с передачи Валерия Орехова забросил третью шайбу «Металлурга» в игре. Спустя полторы минуты Владислав Ерёменко с передачи Александра Петунина сократил отставание хозяев до минимума.

Металлург Мг
4:5
1:3, 1:2, 2:0
Торпедо
Хоккей, КХЛ, Неделя 6
10.10.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург
Главные тренеры
Андрей Разин
Игорь Ларионов
Вратари
Александр Смолин
(Илья Набоков, Илья Набоков)
Иван Бочаров
1-й период
01:24
Михаил Абрамов
(Дмитрий Кагарлицкий)
02:52
Егор Яковлев
05:58
Иван Бочаров
10:57
Артем Мисников
(Евгений Свечников)
12:31
Павел Акользин
(Валерий Орехов)
14:45
Никита Артамонов
(Максим Летунов)
2-й период
20:58
Михаил Абрамов
30:05
Дмитрий Бреус
33:47
Владислав Фирстов
(Никита Артамонов, Маркус Филлипс)
34:33
Игорь Гераськин
(Дмитрий Силантьев, Борис Осипович)
38:08
Максим Летунов
(Никита Артамонов)
3-й период
42:32
Дмитрий Моисеев
(Валерий Орехов)
44:02
Владислав Еременко
(Александр Петунин)
46:06
Владислав Фирстов
48:16
Китон Томпсон
49:19
Никита Шавин
49:19
Никита Шавин
52:13
Сергей Гончарук
59:29
Валерий Орехов
Статистика
4
Штрафное время
16
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Металлург Мг
Торпедо
КХЛ: таблица и календарь