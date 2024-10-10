«Торпедо» одержало шестую победу подряд, одолев «Металлург» в игре с девятью шайбами

На 14-й минуте второго периода Владислав Фирстов с передач Маркуса Филлипса и Никиты Артамонова забросил четвёртую шайбу в ворота хозяев. Менее чем через минуту Игорь Гераськин с передач Бориса Осиповича и Дмитрия Силантьева сделал счёт 2:4. На 19-й минуте периода Максим Летунов с передачи Никиты Артамонова вновь увеличил отрыв «Торпедо» до трёх шайб.