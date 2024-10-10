«Игра доставила удовольствие зрителям. Если можно поменять правила, чтобы как в фигурном катании давали баллы за артистизм, или как в ММА за лучший бой бонусы дают, или как в велосипедном спорте за промежуточные этапы очки начисляют, то я считаю, что мы сегодня заслужили “очечко” за волю к победе.
Статистика ужасающая. Играть 25 минут в чужой зоне, сделать 108 бросков, из которых 51 в створ и проиграть игру… Совершали глупейшие ошибки. Забивали сами себе. С “Торпедо” ещё с прошлого сезона у нас аномальные игры. Четыре штанги сегодня, фарт был не на нашей стороне. Моментов было много в большинстве, но у “Торпедо” очень хорошее меньшинство. 34 заблокированных броска со стороны “Торпедо” из 108 наших бросков — это нормальная статистика. И мы хорошо бросали, и соперник самоотверженно играл. По быстроте мы были лучше, но в хоккее побеждает не тот, кто быстрее, а кто больше голов забивает», — цитирует Разина сайт КХЛ.
Разин: статистика у «Металлурга» ужасающая, столько играть в атаке и проиграть…
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение от «Торпедо» (4:5).
«Игра доставила удовольствие зрителям. Если можно поменять правила, чтобы как в фигурном катании давали баллы за артистизм, или как в ММА за лучший бой бонусы дают, или как в велосипедном спорте за промежуточные этапы очки начисляют, то я считаю, что мы сегодня заслужили “очечко” за волю к победе.
Андрей Разин
Игорь Ларионов
Александр Смолин
(Илья Набоков, Илья Набоков)
Иван Бочаров
01:24
Михаил Абрамов
(Дмитрий Кагарлицкий)
02:52
Егор Яковлев
05:58
Иван Бочаров
10:57
Артем Мисников
(Евгений Свечников)
12:31
Павел Акользин
(Валерий Орехов)
14:45
Никита Артамонов
(Максим Летунов)
20:58
Михаил Абрамов
30:05
Дмитрий Бреус
33:47
Владислав Фирстов
(Никита Артамонов, Маркус Филлипс)
34:33
Игорь Гераськин
(Дмитрий Силантьев, Борис Осипович)
38:08
Максим Летунов
(Никита Артамонов)
42:32
Дмитрий Моисеев
(Валерий Орехов)
44:02
Владислав Еременко
(Александр Петунин)
46:06
Владислав Фирстов
48:16
Китон Томпсон
49:19
Никита Шавин
49:19
Никита Шавин
52:13
Сергей Гончарук
59:29
Валерий Орехов
4
Штрафное время
16
8
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит