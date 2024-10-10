Разин: статистика у «Металлурга» ужасающая, столько играть в атаке и проиграть…

«Игра доставила удовольствие зрителям. Если можно поменять правила, чтобы как в фигурном катании давали баллы за артистизм, или как в ММА за лучший бой бонусы дают, или как в велосипедном спорте за промежуточные этапы очки начисляют, то я считаю, что мы сегодня заслужили “очечко” за волю к победе.



Статистика ужасающая. Играть 25 минут в чужой зоне, сделать 108 бросков, из которых 51 в створ и проиграть игру… Совершали глупейшие ошибки. Забивали сами себе. С “Торпедо” ещё с прошлого сезона у нас аномальные игры. Четыре штанги сегодня, фарт был не на нашей стороне. Моментов было много в большинстве, но у “Торпедо” очень хорошее меньшинство. 34 заблокированных броска со стороны “Торпедо” из 108 наших бросков — это нормальная статистика. И мы хорошо бросали, и соперник самоотверженно играл. По быстроте мы были лучше, но в хоккее побеждает не тот, кто быстрее, а кто больше голов забивает», — цитирует Разина сайт КХЛ.