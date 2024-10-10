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Ротенберг — о поражении от минского «Динамо»: «Понимали, что соперник будет играть на пределе»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение петербургской команды в матче FONBET чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (2:4).

Источник: https://vk.com/ska

— Мы понимали, что это будет тяжелая игра для нас. Соперник был ничем не хуже, чем «Локомотив». Много очень сильных ребят. Понимали, что они будут играть на пределе всю игру. Мы предупреждали об этом наших ребят. Где-то не увидели той энергии, которую мы видели в Ярославле. Честно могу сказать, что очень много сил отдали в Ярославле. Была серьезная проверка. Очень много сыграли там в меньшинстве, что повлияло на сегодняшнюю игру. У нас не было той энергии, потому что мы втроем играли практически всю игру. И сегодня у нас тоже было очень много удалений. Нам нужно убрать удаления, и тогда у нас будет лучше ритм, и мы сможем навязать свою игру.

Будем работать над тем, чтобы улучшить игровую дисциплину. Сегодня не хватило эмоций, но в то же время мы понимаем, что мы обязаны дома находить эмоции что бы ни происходило, как бы тяжело не было, и играть все 60 минут.

За третий период не стыдно. Были шансы и сравнять игру, штанги хорошие, очень много хороших моментов создали. Как в русской пословице: «Петух клюнул — мужик перекрестился». Но лучше, чтобы петух клюнул наших игроков в следующей игре до игры, а не во время.

Команда Романа Ротенберга опустилась на пятую строчку в таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 17 очков. «Динамо» занимает седьмую позицию с 15 баллами.

В следующем матче СКА примет «Автомобилист» 12 октября, а минское «Динамо» 15-го числа сыграет дома с ЦСКА.

СКА
2:4
0:1, 0:2, 2:1
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 6
10.10.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец
Главные тренеры
Роман Ротенберг
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Артемий Плешков
(Е. Заврагин, Е. Заврагин, Е. Заврагин)
Андрей Тихомиров
1-й период
07:54
Данила Галенюк
10:07
Николас Мелош
(Роберт Хэмилтон, Александр Волков)
10:07
Командный штраф
10:33
Ксавье Уэлле
14:42
Сергей Толчинский
2-й период
26:03
Сергей Толчинский
29:20
Илья Усов
(Сергей Кузнецов)
29:30
Валентин Зыков
29:30
Илья Усов
33:15
Захар Бардаков
35:25
Командный штраф
36:10
Вадим Шипачев
(Александр Волков)
3-й период
40:56
Захар Бардаков
42:51
Сэм Энас
44:15
Евгений Кузнецов
(Александр Никишин, Энтони Деанджело)
49:01
Илья Усов
(Егор Бориков, Виталий Пинчук)
51:58
Никита Пышкайло
53:15
Брэйди Лайл
53:15
Брэйди Лайл
53:48
Александр Никишин
(Михаил Григоренко, Энтони Деанджело)
Статистика
16
Штрафное время
12
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Игорь Каменщиков
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
Динамо Мн
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