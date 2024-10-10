Ротенберг — о поражении от минского «Динамо»: «Понимали, что соперник будет играть на пределе»

— Мы понимали, что это будет тяжелая игра для нас. Соперник был ничем не хуже, чем «Локомотив». Много очень сильных ребят. Понимали, что они будут играть на пределе всю игру. Мы предупреждали об этом наших ребят. Где-то не увидели той энергии, которую мы видели в Ярославле. Честно могу сказать, что очень много сил отдали в Ярославле. Была серьезная проверка. Очень много сыграли там в меньшинстве, что повлияло на сегодняшнюю игру. У нас не было той энергии, потому что мы втроем играли практически всю игру. И сегодня у нас тоже было очень много удалений. Нам нужно убрать удаления, и тогда у нас будет лучше ритм, и мы сможем навязать свою игру.