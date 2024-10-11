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СКА убрал из раздевалки надпись с фамилией голкипера Никиты Серебрякова

СКА убрал из раздевалки надпись с фамилией Никиты Серебрякова, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Источник: Чемпионат.com

Место Серебрякова досталось Егору Заврагину, вернувшемуся из «Сочи», где он находился на правах аренды.

Сегодня, 10 октября, в Санкт-Петербурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Серебряков не попал в заявку на матч, наблюдая за игрой с трибун. Ранее в СМИ появлялась информация, что голкипер может перейти в ЦСКА.

Заврагин вышел на лёд в третьем периоде матча СКА с «Динамо», пропустив одну шайбу по итогам встречи.

СКА
2:4
0:1, 0:2, 2:1
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 6
10.10.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 11449 зрителей
Главные тренеры
Роман Ротенберг
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Артемий Плешков
(Е. Заврагин, Е. Заврагин, Е. Заврагин)
Андрей Тихомиров
(Андрей Тихомиров, Андрей Тихомиров)
1-й период
07:54
Данила Галенюк
10:07
Николас Мелош
(Роберт Хэмилтон, Александр Волков)
10:07
Командный штраф
10:33
Ксавье Уэлле
14:42
Сергей Толчинский
2-й период
26:03
Сергей Толчинский
29:20
Илья Усов
(Сергей Кузнецов)
29:30
Валентин Зыков
29:30
Илья Усов
33:15
Захар Бардаков
35:25
Командный штраф
36:10
Вадим Шипачев
(Александр Волков)
3-й период
40:56
Захар Бардаков
42:51
Сэм Энас
44:15
Евгений Кузнецов
(Александр Никишин, Энтони Деанджело)
49:01
Илья Усов
(Егор Бориков, Виталий Пинчук)
51:58
Никита Пышкайло
53:15
Брэйди Лайл
53:15
Брэйди Лайл
53:48
Александр Никишин
(Михаил Григоренко, Энтони Деанджело)
Статистика
16
Штрафное время
12
5
Игра в большинстве
7
2
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Игорь Каменщиков
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
Динамо Мн
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