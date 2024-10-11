Шипачёв забил юбилейный гол, уныние «Авангарда» продолжается. Итоги дня в КХЛ

Отсутствие голов в Астане компенсировал матч в Магнитогорске. «Торпедо» к середине игры повело 4:1, а Андрей Разин уже после двух шайб заменил вратаря. Однако большую часть матча команда Игоря Ларионова отбивалась: «Торпедо» в третьем периоде нахватало очень много штрафов и постоянно играло в меньшинстве. Статистика поражает: у «Металлурга» почти 25 минут игры в атаке и 51 бросок в створ, «Торпедо» не играло в чужой зоне и шести минут. Два очка, впрочем, уезжают в Нижний Новгород, игроки которого максимально безжалостно реализуют свои моменты в контратаках.