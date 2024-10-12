«Металлург» обыграл «Авангард» в матче КХЛ

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в субботу в Магнитогорске, закончилась победой хозяев льда со счетом 4:2 (2:1, 1:0, 1:1). У «Металлурга» шайбы забросили Алексей Маклюков (1-я минута), Никита Михайлис (2), Даниил Вовченко (33) и Люк Джонсон (59). В составе омской команды отличились Иван Игумнов (8) и Дамир Шарипзянов (44).
Голкипер гостей Павел Хомченко, пропустивший две шайбы за первые две минуты игры, после второго гола был заменен на Илью Проскурякова.
«Металлург» с 16 очками идет на пятом месте в таблице Восточной конференции, где «Авангард» (11 очков) располагается десятым. Омский клуб потерпел третье поражение в последних пяти играх.