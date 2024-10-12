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«Металлург» обыграл «Авангард» в матче КХЛ

Магнитогорский «Металлург» обыграл омский «Авангард» в матче КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая прошла в субботу в Магнитогорске, закончилась победой хозяев льда со счетом 4:2 (2:1, 1:0, 1:1). У «Металлурга» шайбы забросили Алексей Маклюков (1-я минута), Никита Михайлис (2), Даниил Вовченко (33) и Люк Джонсон (59). В составе омской команды отличились Иван Игумнов (8) и Дамир Шарипзянов (44).

Голкипер гостей Павел Хомченко, пропустивший две шайбы за первые две минуты игры, после второго гола был заменен на Илью Проскурякова.

«Металлург» с 16 очками идет на пятом месте в таблице Восточной конференции, где «Авангард» (11 очков) располагается десятым. Омский клуб потерпел третье поражение в последних пяти играх.

Металлург Мг
4:2
2:1, 1:0, 1:1
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 6
12.10.2024, 14:30 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург
Главные тренеры
Андрей Разин
Сергей Звягин
Вратари
Илья Набоков
Павел Хомченко
(Илья Проскуряков, Илья Проскуряков)
1-й период
00:34
Алексей Маклюков
(Данила Юров)
01:57
Никита Михайлис
(Валерий Орехов, Егор Коробкин)
03:25
Даррен Дитц
07:21
Иван Игумнов
(Семен Чистяков)
2-й период
31:06
Рид Буше
32:33
Даниил Вовченко
(Александр Петунин, Данила Юров)
3-й период
43:04
Дамир Шарипзянов
(Семен Чистяков, Игорь Мартынов)
50:37
Рид Буше
58:45
Люк Джонсон
(Дмитрий Силантьев)
Статистика
0
Штрафное время
20
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Металлург Мг
Авангард
КХЛ: таблица и календарь