Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Была безобразная игра». Капитан «Ак Барса» Яшкин — о поражении от «Спартака»

Капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин оценил проигранный всухую матч со «Спартаком» (0:3).

Источник: Чемпионат.com

— Счёт говорит сам за себя, 0:3, безобразная игра с нашей стороны.

— Со стороны показалось, что счёт не по игре, «Ак Барс» отрезками показывал хороший хоккей, создавал моменты.

 — Упустили момент, где могли зацепиться за матч. Нужно больше бросать, стоять перед воротами и принимать правильные решения. Принимали неправильные — уступили 0:3.

— «Ак Барс» имел серию из семи побед подряд, теперь третье поражение. Почему так происходит?

 — Отошли от той игры, которая приносила нам успех. Если бы знали по какому поводу — всё поменяли. Постараемся вновь её найти, — приводит Яшкина пресс-служба «Ак Барса».

Для казанской команды это третье поражение подряд. Ранее «Ак Барс» уступил «Сибири» и «Амуру».

Спартак
3:0
1:0, 1:0, 1:0
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Неделя 6
12.10.2024, 14:00 (МСК UTC+3)
Мегаспорт
Главные тренеры
Алексей Жамнов
Анвар Гатиятулин
Вратари
Дмитрий Николаев
Амир Мифтахов
1-й период
07:55
Вениамин Королев
18:00
Егор Филин
(Уильям Биттен, Дмитрий Вишневский)
19:27
Командный штраф
19:27
Дмитрий Юдин
2-й период
26:50
Андрей Миронов
37:34
Адам Ружичка
(Николай Голдобин, Вениамин Королев)
39:35
Ник Петан
3-й период
40:00
Амир Мифтахов
50:18
Герман Рубцов
(Ансель Галимов)
54:20
Никита Лямкин
Статистика
6
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Спартак
Ак Барс
КХЛ: таблица и календарь