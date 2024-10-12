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СКА дома одержал волевую победу над «Автомобилистом» в матче КХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались петербургский СКА и екатеринбургский «Автомобилист».

Источник: Чемпионат.com

Команды играли в ледовом дворце в Санкт-Петербурге. СКА одержал победу со счётом 5:2 (1:1, 0:1, 4:0).

В составе «Автомобилиста» заброшенными шайбами отметились Брендан Лайпсик, Брукс Мэйсек. За СКА забили Евгений Кузнецов, Сергей Плотников, Захар Бардаков, Василий Глотов и Арсений Грицюк.

«Автомобилист» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 20 очков за 15 матчей. СКА располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 17 очков после 15 игр.

СКА
5:2
1:1, 0:1, 4:0
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Неделя 6
12.10.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец
Главные тренеры
Роман Ротенберг
Николай Заварухин
Вратари
Егор Заврагин
Евгений Аликин
(Евгений Аликин)
1-й период
01:47
Семен Кизимов
02:13
Евгений Кузнецов
(Энтони Деанджело)
15:51
Брендан Лайпсик
(Кирилл Воробьев, Ник Меркли)
18:54
Василий Глотов
2-й период
20:00
Захар Бардаков
20:10
Брукс Мэйсек
(Стефан Да Коста, Ник Эберт)
29:27
Никита Трямкин
3-й период
40:10
Ник Эберт
42:21
Ник Эберт
42:46
Сергей Плотников
(Михаил Григоренко, Энтони Деанджело)
43:51
Захар Бардаков
49:56
Василий Глотов
(Валентин Зыков, Арсений Грицюк)
51:31
Владимир Алистров
52:33
Стефан Да Коста
59:20
Арсений Грицюк
(Александр Никишин)
Статистика
6
Штрафное время
10
0
Игра в большинстве
0
2
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Бондарь
(Россия, Магнитогорск)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
Автомобилист
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