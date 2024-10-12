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«Локомотив» обыграл «Сочи», ярославцы одержали победу в шести последних матчах из семи

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались ярославский «Локомотив» и «Сочи».

Источник: KHL.COM

Команды играли на стадионе «Большой» в Сочи. «Локомотив» одержал победу со счётом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).

В составе «Сочи» заброшенной шайбой отметился Сергей Попов на 34-й минуте. За «Локомотив» забил Рушан Рафиков и Максим Шалунов.

Сочи
1:2
0:1, 1:1, 0:0
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Неделя 6
12.10.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
ДС Большой
Главные тренеры
Сергей Зубов
Игорь Никитин
Вратари
Сергей Иванов
Даниил Исаев
1-й период
10:38
Рушан Рафиков
(Марк Ульев, Даниил Бут)
2-й период
25:33
Никита Баклашев
27:18
Максим Шалунов
(Максим Березкин, Артур Каюмов)
31:54
Алексей Береглазов
33:10
Сергей Попов
(Артур Тянулин, Николай Чебыкин)
39:04
Тимур Хафизов
Статистика
8
Штрафное время
2
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сочи
Локомотив
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