«Локомотив» обыграл «Сочи», ярославцы одержали победу в шести последних матчах из семи

Команды играли на стадионе «Большой» в Сочи. «Локомотив» одержал победу со счётом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).
В составе «Сочи» заброшенной шайбой отметился Сергей Попов на 34-й минуте. За «Локомотив» забил Рушан Рафиков и Максим Шалунов.
Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались ярославский «Локомотив» и «Сочи».
Команды играли на стадионе «Большой» в Сочи. «Локомотив» одержал победу со счётом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).
В составе «Сочи» заброшенной шайбой отметился Сергей Попов на 34-й минуте. За «Локомотив» забил Рушан Рафиков и Максим Шалунов.
Сергей Зубов
Игорь Никитин
Сергей Иванов
Даниил Исаев
10:38
Рушан Рафиков
(Марк Ульев, Даниил Бут)
25:33
Никита Баклашев
27:18
Максим Шалунов
(Максим Березкин, Артур Каюмов)
31:54
Алексей Береглазов
33:10
Сергей Попов
(Артур Тянулин, Николай Чебыкин)
39:04
Тимур Хафизов
8
Штрафное время
2
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)