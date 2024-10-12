Московское «Динамо» обыграло «Салават Юлаев» в матче КХЛ

Встреча, которая прошла в субботу в Москве, закончилась победой хозяев льда со счетом 4:2 (2:1, 0:1, 2:0). У победителей шайбы забросили Артем Михеев (6-я минута), Егор Римашевский (13), Артем Чернов (43) и Максим Комтуа (45). У гостей отличились Шелдон Ремпал (7) и Джошуа Ливо (25).