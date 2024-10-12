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Московское «Динамо» обыграло «Салават Юлаев» в матче КХЛ

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Московское «Динамо» обыграло уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, которая прошла в субботу в Москве, закончилась победой хозяев льда со счетом 4:2 (2:1, 0:1, 2:0). У победителей шайбы забросили Артем Михеев (6-я минута), Егор Римашевский (13), Артем Чернов (43) и Максим Комтуа (45). У гостей отличились Шелдон Ремпал (7) и Джошуа Ливо (25).

Вратарь «Динамо» Евгений Ярославлев дебютировал в КХЛ, он отразил 28 бросков из 30. Нападающий Чернов забросил первую шайбу в КХЛ в карьере.

«Динамо» с 15 очками идет на восьмом месте в таблице Западной конференции, «Салават Юлаев» (14 очков) — седьмой на Востоке.

Динамо М
4:2
2:1, 0:1, 2:0
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Неделя 6
12.10.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Алексей Кудашов
Виктор Козлов
Вратари
Е. Ярославлев
Александр Самонов
(Семен Вязовой)
1-й период
05:26
Артем Михеев
(Дмитрий Рашевский)
06:03
Шелдон Ремпал
(Нэйтан Тодд, Александр Хмелевский)
11:03
Сергей Варлов
11:47
Никита Зоркин
12:57
Егор Римашевский
(Бреннан Менелл, Никита Гусев)
16:12
Максим Джиошвили
16:12
Никита Зоркин
2-й период
21:18
Динар Хафизуллин
24:07
Джош Ливо
(Сергей Варлов, Нэйтан Тодд)
26:03
Артем Чернов
26:20
Седрик Пакетт
30:59
Александр Хмелевский
37:27
Михаил Науменков
3-й период
42:17
Артем Чернов
(Никита Буруянов, Максим Джиошвили)
44:39
Максим Комтуа
(Даниил Пыленков, Максим Джиошвили)
Статистика
6
Штрафное время
12
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Динамо М
Салават Юлаев
КХЛ: таблица и календарь