Московское «Динамо» обыграло «Салават Юлаев» в матче КХЛ

Встреча, которая прошла в субботу в Москве, закончилась победой хозяев льда со счетом 4:2 (2:1, 0:1, 2:0). У победителей шайбы забросили Артем Михеев (6-я минута), Егор Римашевский (13), Артем Чернов (43) и Максим Комтуа (45). У гостей отличились Шелдон Ремпал (7) и Джошуа Ливо (25).
Вратарь «Динамо» Евгений Ярославлев дебютировал в КХЛ, он отразил 28 бросков из 30. Нападающий Чернов забросил первую шайбу в КХЛ в карьере.
«Динамо» с 15 очками идет на восьмом месте в таблице Западной конференции, «Салават Юлаев» (14 очков) — седьмой на Востоке.