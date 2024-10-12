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Шеф-повар Ивлев пожаловался на то, что его не пустили на матч хоккейного «Динамо»

Известный шеф-повар России Константин Ивлев сообщил, что он не смог попасть на матч «Динамо» в FONBET КХЛ против «Салавата Юлаева».

Встреча, прошедшая на «ВТБ Арене» в Москве, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

«К большому сожалению не смогу быть сегодня на хоккее. Вы будете просто в шоке: меня не пустила служба безопасности. Я решил приехать пораньше, они этого не ожидали. В конечном итоге все закончилось тем, что меня не пустили. Вот такое отношение к 50-летним верным болельщикам “Динамо”, мне безумно от этого грустно», — сообщил Ивлев в своем Telegram-канале.

Пресс-служба «Динамо» разъяснила «СЭ» ситуацию с недопуском известного шеф-повара и болельщика бело-голубых Константина Ивлева на «ВТБ Арену» в преддверии матча FONBET чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева».

«Он приехал более чем за два часа до игры. В соответствии с регламентом КХЛ запуск зрителей в ледовый дворец начинается за полтора часа до матча. Охране без разницы, что это известный повар — у них есть предписание когда можно начать пропускать людей. Если бы Константин подождал пять-десять минут его бы пропустили, так как наш ответственный сотрудник узнал о том, что Константин приехал раньше и отправился на парковку, чтобы встретить и проводить такого дорогого гостя», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

В следующем матче «Динамо» 14 октября примет «Спартак».

Динамо М
4:2
2:1, 0:1, 2:0
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Неделя 6
12.10.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 8902 зрителя
Главные тренеры
Алексей Кудашов
Виктор Козлов
Вратари
Е. Ярославлев
Александр Самонов
(Семен Вязовой)
1-й период
05:26
Артем Михеев
(Дмитрий Рашевский)
06:03
Шелдон Ремпал
(Александр Хмелевский, Нэйтан Тодд)
11:03
Сергей Варлов
11:47
Никита Зоркин
12:57
Егор Римашевский
(Никита Гусев, Бреннан Менелл)
16:12
Максим Джиошвили
16:12
Никита Зоркин
2-й период
21:18
Динар Хафизуллин
24:07
Джош Ливо
(Нэйтан Тодд, Сергей Варлов)
26:03
Артем Чернов
26:20
Седрик Пакетт
30:59
Александр Хмелевский
37:27
Михаил Науменков
3-й период
42:17
Артем Чернов
(Никита Буруянов, Максим Джиошвили)
44:39
Максим Комтуа
(Максим Джиошвили, Даниил Пыленков)
45:48
Командный штраф
48:40
Артем Чернов
50:53
Михаил Науменков
57:18
Командный штраф
Статистика
8
Штрафное время
18
8
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Динамо М
Салават Юлаев
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