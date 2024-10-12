Главный тренер СКА Ротенберг прокомментировал победу над «Автомобилистом»

«Очень сильный соперник, здорово играет в обороне. Нам нужно было “ленинградское начало”, забить сразу, без раскачки. Забили хороший гол, дальше в целом, если взять игру, 60 минут здорово играли. Очень благодарен комнаде и болельщикам, если что улучшить, надо убрать удаления. Хочу отметить Захара Бардакова: он удалился, но забил победный гол и отмазался, мы его прощаем. Бывают вынужденные ситуации, тактика последнего фола в футболе, когда человек вынужден удаляться, за это в футболе дают жёлтую карточку.



В хоккее бывают ситуации, когда игрок должен играть до конца и пойти на нарушение ради команды, но есть удаления, которые нам совершенно не нужны. С Ярославлем и Минском тридцать минут играли в меньшинстве, полтора периоде из шести это очень много, ни одна команда в лиге не смогла бы победить после таких игр. Но мы выиграли у Ярославля, играя втроём всю игру, это показывает, что у нас есть характер», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.