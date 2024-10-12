«Очень сильный соперник, здорово играет в обороне. Нам нужно было “ленинградское начало”, забить сразу, без раскачки. Забили хороший гол, дальше в целом, если взять игру, 60 минут здорово играли. Очень благодарен комнаде и болельщикам, если что улучшить, надо убрать удаления. Хочу отметить Захара Бардакова: он удалился, но забил победный гол и отмазался, мы его прощаем. Бывают вынужденные ситуации, тактика последнего фола в футболе, когда человек вынужден удаляться, за это в футболе дают жёлтую карточку.
В хоккее бывают ситуации, когда игрок должен играть до конца и пойти на нарушение ради команды, но есть удаления, которые нам совершенно не нужны. С Ярославлем и Минском тридцать минут играли в меньшинстве, полтора периоде из шести это очень много, ни одна команда в лиге не смогла бы победить после таких игр. Но мы выиграли у Ярославля, играя втроём всю игру, это показывает, что у нас есть характер», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
Главный тренер СКА Ротенберг прокомментировал победу над «Автомобилистом»
Роман Ротенберг, главный тренер СКА оценил победный матч с «Автомобилистом» (5:2).
«Очень сильный соперник, здорово играет в обороне. Нам нужно было “ленинградское начало”, забить сразу, без раскачки. Забили хороший гол, дальше в целом, если взять игру, 60 минут здорово играли. Очень благодарен комнаде и болельщикам, если что улучшить, надо убрать удаления. Хочу отметить Захара Бардакова: он удалился, но забил победный гол и отмазался, мы его прощаем. Бывают вынужденные ситуации, тактика последнего фола в футболе, когда человек вынужден удаляться, за это в футболе дают жёлтую карточку.
Роман Ротенберг
Николай Заварухин
Егор Заврагин
Евгений Аликин
(Евгений Аликин)
01:47
Семен Кизимов
02:13
Евгений Кузнецов
(Энтони Деанджело)
15:51
Брендан Лайпсик
(Кирилл Воробьев, Ник Меркли)
18:54
Василий Глотов
20:00
Захар Бардаков
20:10
Брукс Мэйсек
(Ник Эберт, Стефан Да Коста)
29:27
Никита Трямкин
40:10
Ник Эберт
42:21
Ник Эберт
42:46
Сергей Плотников
(Энтони Деанджело, Михаил Григоренко)
43:51
Захар Бардаков
49:56
Василий Глотов
(Валентин Зыков, Арсений Грицюк)
51:31
Владимир Алистров
52:33
Стефан Да Коста
59:20
Арсений Грицюк
(Александр Никишин)
6
Штрафное время
10
5
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Денис Бондарь
(Россия, Магнитогорск)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит