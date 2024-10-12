«Динамо» победило с новым вратарём, у «Ак Барса» третье поражение подряд

А вот в Челябинске встречались два клуба с победными сериями, и она могла продолжиться лишь у одной команды. Сильнее оказался «Трактор», который выложил на стол свои козыри: сольные проходы Максима Шабанова и уверенную игру Александра Кадейкина на пятаке. «Торпедо» сегодня показало волю, отыгралось с 2:4 и перевело игру в овертайм за 19 секунд до сирены. Впрочем, в овертайме победный гол забил Андрей Светлаков.