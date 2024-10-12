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Ротенберг опять исковеркал фамилию из футбола: «Помните такого игрока — Шулшер из Норвегии?»

Главный тренер петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг неверно произнес фамилию бывшего футболиста и тренера английского «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннара Сульшера.

На пресс-конференции (36:50) после победы СКА над «Автомобилистом» (5:2) Ротенберг выдал следующую цитату: «В “Манчестер Юнайтед” помните такого игрока — Шулшер из Норвегии? Его называли “Golden Substitute”. Что такое “Golden Substitute”, знаете? Правильно — “Золотая замена”. Ему Фергюсон давал всегда две минуты — он забивал победный гол. Какие вопросы к тренеру? Значит, он так его подготовил».

Ранее в январе 2022 года Роман Ротенберг исковеркал имя и фамилию легендарного футбольного тренера Жозе Моуринью, назвав его «Йозе Марино».

СКА
5:2
1:1, 0:1, 4:0
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Неделя 6
12.10.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 12172 зрителя
Главные тренеры
Роман Ротенберг
Николай Заварухин
Вратари
Егор Заврагин
Евгений Аликин
(Евгений Аликин)
1-й период
01:47
Семен Кизимов
02:13
Евгений Кузнецов
(Энтони Деанджело)
15:51
Брендан Лайпсик
(Кирилл Воробьев, Ник Меркли)
18:54
Василий Глотов
2-й период
20:00
Захар Бардаков
20:10
Брукс Мэйсек
(Ник Эберт, Стефан Да Коста)
29:27
Никита Трямкин
3-й период
40:10
Ник Эберт
42:21
Ник Эберт
42:46
Сергей Плотников
(Энтони Деанджело, Михаил Григоренко)
43:51
Захар Бардаков
49:56
Василий Глотов
(Валентин Зыков, Арсений Грицюк)
51:31
Владимир Алистров
52:33
Стефан Да Коста
59:20
Арсений Грицюк
(Александр Никишин)
Статистика
6
Штрафное время
10
5
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Бондарь
(Россия, Магнитогорск)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
Автомобилист
КХЛ: таблица и календарь