Ротенберг опять исковеркал фамилию из футбола: «Помните такого игрока — Шулшер из Норвегии?»

На пресс-конференции (36:50) после победы СКА над «Автомобилистом» (5:2) Ротенберг выдал следующую цитату: «В “Манчестер Юнайтед” помните такого игрока — Шулшер из Норвегии? Его называли “Golden Substitute”. Что такое “Golden Substitute”, знаете? Правильно — “Золотая замена”. Ему Фергюсон давал всегда две минуты — он забивал победный гол. Какие вопросы к тренеру? Значит, он так его подготовил».