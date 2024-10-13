Избран новый председатель совета директоров «Авангарда»

В этой должности он сменил Михаила Аверина, который являлся председателем совета директоров клуба с июня 2023 года после ухода Александра Крылова.
Кожевников окончил Российскую Академию народного хозяйства и государственной службы. Работает в компании «Газпром нефть» с 2016 года.
«Это назначение — большая честь и ответственность для меня, — заявил Кожевников. — “Авангард” — флагман российского хоккея и гордость омичей. Он должен радовать классной игрой и высокими результатами своих болельщиков, которые всегда поддерживают “Авангард”. В начале нового сезона клуб переживает не самый простой период, но вся команда и персонал “Авангарда” будут прилагать максимальные усилия, чтобы наш клуб был среди лучших в КХЛ. Кроме того, мы продолжим комплексно развивать “Авангард” как спортивную организацию, в том числе хоккейную академию, которая является одной из лучших в России».