Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Избран новый председатель совета директоров «Авангарда»

Заместитель председателя правления компании «Газпром нефть» Евгений Кожевников избран председателем совета директоров «Авангарда», сообщает пресс-служба клуба.

Источник: Cветлана Садыкова, photo.khl.ru

В этой должности он сменил Михаила Аверина, который являлся председателем совета директоров клуба с июня 2023 года после ухода Александра Крылова.

Кожевников окончил Российскую Академию народного хозяйства и государственной службы. Работает в компании «Газпром нефть» с 2016 года.

«Это назначение — большая честь и ответственность для меня, — заявил Кожевников. — “Авангард” — флагман российского хоккея и гордость омичей. Он должен радовать классной игрой и высокими результатами своих болельщиков, которые всегда поддерживают “Авангард”. В начале нового сезона клуб переживает не самый простой период, но вся команда и персонал “Авангарда” будут прилагать максимальные усилия, чтобы наш клуб был среди лучших в КХЛ. Кроме того, мы продолжим комплексно развивать “Авангард” как спортивную организацию, в том числе хоккейную академию, которая является одной из лучших в России».

Авангард
КХЛ: таблица и календарь