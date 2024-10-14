Мог играть в КХЛ, но стал зарабатывать миллионы на музыке. Удивительная история хоккеиста из Челябинска

За «Белых медведей» играл не только Павел, но и его брат Ян, родившийся с ним в один день. Выступающий на позиции нападающего, он отправился сначала на просмотр в Пермь, потом устроился в Белоруссии, а в этом сезоне подписался с командой НМХЛ из Нововоронежа. Учитывая, что это даже не главная молодежная лига, перспектив у Яна Афанасьева в большом хоккее нет. Кстати, он тоже пишет музыку.