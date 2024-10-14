Мог играть в КХЛ, но стал зарабатывать миллионы на музыке. Удивительная история хоккеиста из Челябинска

Жизнь после профессионального спорта — больная тема для любого, кто половину жизни отдал одному делу, а потом окунулся в неизвестный ему мир. Кто-то спивается, другие становятся завсегдатаями новостной ленты, с которой учат всех жить. Даже Игорю Ларионову после окончания карьеры игрока потребовалось почти 20 лет, чтобы прийти к профессии тренера. А уж найти себя в совершенно другой сфере, со спортом не связанной, удается единицам.
Тем удивительнее история Павла Афанасьева. В 19 лет он, только-только начавший играть на взрослом уровне, вдруг закончил с хоккеем. Габаритный защитник из школы «Трактора» не был главным проспектом клуба. За два сезона в МХЛ на его счету всего одно очко, да и то за передачу. Это, правда, оправдывается стилем игры. Афанасьев скорее выступал в роли защитника-разрушителя, а то и крушителя. Стокилограммовый молодой человек ловил на силовые приемы всех, кого видел на своем пути.
Так почему же он завязал с хоккеем? Еще в 2023 году, после шести игр за «Челмет» в ВХЛ, пошли разговоры о том, что Афанасьев занимается музыкой. Причем занимается настолько успешно, что зарабатывает на своем хобби больше, чем получает от хоккея. А возможно даже больше, чем иные хоккеисты клубов КХЛ. Речь шла о миллионах рублей. И вот, Афанасьев под псевдонимом Zodivk дал большое интервью музыкальному порталу The Flow.
«Первая дорогая покупка, наверное, айфон. А самая дорогая покупка из одежды — суперлимитированные кроссовки Louis Vuitton, которые даже не продавались в магазинах — только для друзей бренда. Я их брал за полмиллиона рублей», — рассказывает Афанасьев о своих покупках.
Так откуда же деньги?
Zodivk, он же бывший защитник из системы «Трактора», написал невероятно популярный трек. «Devil Eyes» собрал на музыкальном стриминге Spotify 153 миллионов прослушиваний. Павел, на данный момент, имеет 5 миллионов слушателей на том же Spotify, а также 2 миллиона на Яндекс Музыке. Хотя поначалу артист, подписанный на американский лейбл «Mnrc Records», не выпускался на российских площадках.
«Очень малая часть моей аудитории русскоязычная. Даже если по инстаграму (принадлежит компании Meta, деятельность организации запрещена на территории РФ) посмотреть, может быть, только процентов 10 будет, если не меньше. Мексиканцев много. Большинство испаноговорящие», — говорит Афанасьев. При этом подчеркивает, что теперь будет больше работать над собственной медийностью на родине.
То, что экс-хоккеист, выстреливший на мировую аудиторию уже с первым своим треком, мало известен в России, объясняется и жанром, в котором он работает. Фонк — поджанр хип-хопа, а точнее его производное. Он считается одним из самых быстрорастущих в жанров на данный момент, а развивается в основном на онлайн-платформах. Прежде всего, фонк завязан на сэмплировании, опираясь на фанк и старый хип-хоп.
А что же Афанасьев в своем первом большом интервью сказал про хоккей? Во-первых, он с ним завязал и не жалеет об этом. Во-вторых, наиболее заинтересован в карьере Павла был его отец, и он же отговаривал бросать спорт из-за музыки. В-третьих, последний год парень, начавший писать музыку с 14 лет, на лед не выходил, но допускает, что будет играть для себя.
«Я играл в молодежной команде и высшей. И я должен был уже начинать сборы с континентальной командой — самой главной. Но я выбрал, что мне музыка больше нравится», — а вот это высказывание Павла выглядит, мягко говоря, спорным.
Не играя регулярно даже за «Челмет», вряд ли бы его всерьез рассматривали кандидатом в главную команду. Год назад Анвар Гатиятулин на роль защитника-лимитчика выбрал Артема Щучинова, который на год младше Афанасьева и превосходит его во всем кроме размеров.
За «Белых медведей» играл не только Павел, но и его брат Ян, родившийся с ним в один день. Выступающий на позиции нападающего, он отправился сначала на просмотр в Пермь, потом устроился в Белоруссии, а в этом сезоне подписался с командой НМХЛ из Нововоронежа. Учитывая, что это даже не главная молодежная лига, перспектив у Яна Афанасьева в большом хоккее нет. Кстати, он тоже пишет музыку.
Любопытно, что про братьев Афанасьевых впервые написали в прессе задолго до старта музыкальной карьеры и даже до дебюта в МХЛ. В 2014 году прогремела история, которую освещали челябинские СМИ. По одной из версий, Ян и Павел в раздевалке сильно избили партнера по команде, после чего тренера отстранили, а несколько родителей захотели забрать детей из хоккейной школы. Спустя десять лет повод для публикаций совершенно иной. И главное — на этот раз от деятельности братьев Афанасьевых нет пострадавших.