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Порядин вернулся в состав «Спартака» к столичному дерби с «Динамо»

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Нападающий московского «Спартака» Павел Порядин, пропустивший несколько последних матчей в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), выйдет на лед в столичном дерби с «Динамо», сообщается в официальном Telegram-канале «красно-белых».

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча пройдет на льду арены в Петровском парке в понедельник и начнется в 19:30 мск. Порядин в последний раз выходил на лед 5 октября в домашнем матче против магнитогорского «Металлурга» (2:5), а после пропустил встречи с уфимским «Салаватом Юлаевым» (2:5) и казанским «Ак Барсом» (3:0).

Форвард выйдет на матч во втором звене «красно-белых» вместе с Иваном Морозовым и Александром Пашиным. При этом постоянный партнер Порядина и Морозова по тройке Николай Голдобин начнет встречу в первом звене с Адамом Ружичкой и Михаилом Мальцевым.

В нынешнем сезоне Порядин отыграл 12 матчей, в которых набрал 8 очков (5 шайб + 3 передачи).

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