Порядин вернулся в состав «Спартака» к столичному дерби с «Динамо»

Встреча пройдет на льду арены в Петровском парке в понедельник и начнется в 19:30 мск. Порядин в последний раз выходил на лед 5 октября в домашнем матче против магнитогорского «Металлурга» (2:5), а после пропустил встречи с уфимским «Салаватом Юлаевым» (2:5) и казанским «Ак Барсом» (3:0).