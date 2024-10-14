Порядин вернулся в состав «Спартака» к столичному дерби с «Динамо»

Встреча пройдет на льду арены в Петровском парке в понедельник и начнется в 19:30 мск. Порядин в последний раз выходил на лед 5 октября в домашнем матче против магнитогорского «Металлурга» (2:5), а после пропустил встречи с уфимским «Салаватом Юлаевым» (2:5) и казанским «Ак Барсом» (3:0).
Форвард выйдет на матч во втором звене «красно-белых» вместе с Иваном Морозовым и Александром Пашиным. При этом постоянный партнер Порядина и Морозова по тройке Николай Голдобин начнет встречу в первом звене с Адамом Ружичкой и Михаилом Мальцевым.
В нынешнем сезоне Порядин отыграл 12 матчей, в которых набрал 8 очков (5 шайб + 3 передачи).