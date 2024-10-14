Чемпиону учинили разгром, «Спартак» проиграл без главного тренера. Итоги дня в хоккее

«Трактор» является лидером Востока и к сегодняшнему дню подошёл с шестиматчевой победной серией. В то время как «Авангард» продолжает штормить, омичи недавно умудрились уступить даже самой грустной команде сезона — «Барысу». Но в Челябинске «Авангард» преобразился. Если первый период остался за «Трактором» — как по игре, так и по счёту, то во втором команда Сергея Звягина смогла нащупать свой хоккей и быстро отыгралась, прервав «сухую» серию Зака Фукале на 177-й минуте.