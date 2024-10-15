Доноры, политические проекты и «наши друзья». Нужны ли в КХЛ иностранные клубы?

Когда я начинал работать в «Куньлуне», то было всего лишь два человека с китайскими корнями, а потом — человек 17. Перед Олимпиадой начали брать немного уже настоящих китайских игроков. Делали отбор из 60 или 80 человек и выбирали 10, которые будут всё время с командой находиться. Но было такое ощущение, что им это не нужно, что их заставляют делать ради того, чтобы презентовать свою страну и показать, что мы часть Олимпиады. А дальше что? Сейчас, как я понимаю, «Куньлунь» не относится к Федерации хоккея Китая и это чисто сделано для КХЛ. На чемпионаты мира и Олимпийские игры в стране готовят свою команду. Насколько я знаю, в Китае хоккей появился ещё в 1950-х годах, и потом он ушёл в сторону, ничего у них не получилось. Потом они опять взялись только ради домашней Олимпиады. Сейчас то же самое, как в 50-х годах, всё уходит в тень. Пока я не вижу там огромного желания научиться играть в хоккей настолько, чтобы быть на хорошем уровне. Непонятно, зачем это делается, — сказал Ковалёв в интервью «РБ Спорт».