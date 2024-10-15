Квартальнов о волевой победе над ЦСКА: Хоккей — игра, в которой никогда не надо сдаваться

«Хорошее возвращение в игру, как сказал ребятам, хоккей — такая игра, в которой никогда не надо сдаваться до конца. Ситуация была непростая, времени было не очень много — и парни сработали. Наверное, это и характер команды, нет безразличных. Что-то чуть-чуть поменяли, появились другие лидеры и взяли на себя ответственность. Но индивидуальных ошибок, которые позволили соперникам вести в две шайбы, нельзя допускать в таких больших играх», — цитирует Квартальнова пресс-служба КХЛ.