«Хорошее возвращение в игру, как сказал ребятам, хоккей — такая игра, в которой никогда не надо сдаваться до конца. Ситуация была непростая, времени было не очень много — и парни сработали. Наверное, это и характер команды, нет безразличных. Что-то чуть-чуть поменяли, появились другие лидеры и взяли на себя ответственность. Но индивидуальных ошибок, которые позволили соперникам вести в две шайбы, нельзя допускать в таких больших играх», — цитирует Квартальнова пресс-служба КХЛ.
Квартальнов о волевой победе над ЦСКА: Хоккей — игра, в которой никогда не надо сдаваться
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов оценил волевую победу в матче с ЦСКА (5:4 ОТ). Минчане отыграли две шайбы в концовке встречи при игре с пустыми воротами и вырвали победу в овертайме.
Хоккей, КХЛ, Неделя 7
15.10.2024, 19:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 14560 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Илья Воробьев
Вратари
Андрей Тихомиров
Дмитрий Гамзин
1-й период
06:22
Илья Усов
12:03
Сэм Энас
(Вадим Шипачев, Александр Волков)
15:46
Диллон Дюбе
2-й период
21:49
Дмитрий Саморуков
23:47
Прохор Полтапов
26:14
Максим Соркин
(Прохор Полтапов)
29:09
Денис Гурьянов
(Виталий Абрамов, Фредрик Классон)
3-й период
42:11
Сергей Кузнецов
(Ксавье Уэлле, Джордан Гросс)
43:53
Иван Дроздов
(Владислав Провольнев, Владислав Каменев)
44:46
Александр Волков
52:01
Роберт Хэмилтон
54:51
Иван Дроздов
56:51
Вадим Шипачев
(Брэйди Лайл)
59:02
Брэйди Лайл
(Александр Волков, Вадим Шипачев)
Овертайм
60:35
Сэм Энас
(Виталий Пинчук)
Статистика
11
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит