Героический 1000-й матч Шипачёва, невероятный камбэк «Северстали». Итоги дня в КХЛ

Вадим Шипачёв выходил на свой юбилейный матч в КХЛ на фоне сезона, который складывался для него не очень удачно — и это на фоне того, что для Вадима тоже устроили аналог «великой погони», как для Овечкина. Всё «Динамо» проводило довольно неровную встречу, периодически допуская нелепые провалы. После дубля белоруса Ивана Дроздова в третьем периоде казалось, что всё кончено, однако Дмитрий Квартальнов при счёте 2:4 снял вратаря уже за четыре минуты до конца. Тут и настало время Шипачёва, который при игре «6 на 5» оформил 1+1, а Минск вытащил овертайм. Там Вадим мог и догнать Мозякина по очкам, однако исход матча решили другие люди: впрочем, вряд ли Шипачёв расстроен этим.