Героический 1000-й матч Шипачёва, невероятный камбэк «Северстали». Итоги дня в КХЛ

Представляем обзор матчей чемпионата КХЛ за 15 октября 2024 года.
Первая игра «Амура» и «Лады» получилась совсем малорезультативной — вторая вышла вполне насыщенной. Три гола для «тигров» в этом сезоне выглядят результатом, но лидеры «Амура» снова молчали, а шайбы забрасывали чекеры. «Лада» на дубль Олега Ли тоже ответила дублями: по две шайбы на счету бывших игроков СКА Алексея Ожгихина и Никиты Попугаева. Андрей Мартемьянов после игры снова разнёс «треть игроков команды», но каждое такое поражение ставит пост главного тренера под угрозу.
«Адмирал» в первой половине встречи словно бы вернулся к атакующим настройкам образца первых матчей сентября. У «моряков» отлично сработало второе звено, где новичок Никита Сошников набрал три очка. «Северсталь» проигрывала 1:4 к середине встречи, но череповчане дважды реализовали двойной малый штраф благодаря дублю Данила Аймурзина. Скоро игрок сделал и две передачи, а «Северсталь» вообще вышла вперёд. «Адмирал» успел спасти матч, однако в овертайме Марк Барберио забил свой первый гол за время игры в Череповце.
Иван Демидов вернулся в тройку к Евгению Кузнецову и провёл почти 14 минут за матч — именно Иван открыл счёт во встрече. Правда, «Нефтехимик» очень быстро сравнял счёт, и роковой обрез стоил Сергею Толчинскому очень дорого. Один из лидеров команды и так начал матч в четвёртом звене, а потом плотно присел: на счету Сергея лишь четыре минуты. Команды ещё по разу успели обменяться шайбами, а потом «Нефтехимик» не позволил перешедшему на три звена СКА себя растоптать. Однако в хаотичном овертайме нижнекамцы не нашли средств против буллита Кузнецова в слоумо.
Вадим Шипачёв выходил на свой юбилейный матч в КХЛ на фоне сезона, который складывался для него не очень удачно — и это на фоне того, что для Вадима тоже устроили аналог «великой погони», как для Овечкина. Всё «Динамо» проводило довольно неровную встречу, периодически допуская нелепые провалы. После дубля белоруса Ивана Дроздова в третьем периоде казалось, что всё кончено, однако Дмитрий Квартальнов при счёте 2:4 снял вратаря уже за четыре минуты до конца. Тут и настало время Шипачёва, который при игре «6 на 5» оформил 1+1, а Минск вытащил овертайм. Там Вадим мог и догнать Мозякина по очкам, однако исход матча решили другие люди: впрочем, вряд ли Шипачёв расстроен этим.