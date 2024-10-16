Тренер ЦСКА Воробьев назвал тяжелым поражение от минского «Динамо»

Армейцы в столице Белоруссии проиграли в овертайме со счетом 4:5.
«При довольно неплохой игре терпим поражение в овертайме и забираем только одно очко. Конечно, Шипачев исполнил великолепно. Не зря у него 925, по-моему, очков. Тяжелое поражение для нас», — приводит слова Воробьева официальный сайт ЦСКА.
— Почему при счете 3:4 не решились взять тайм-аут?
— В советские времена брали тайм-аут, а сейчас, если ты его берешь, то ты даешь сопернику время начертить схему.
— Четыре шайбы армейцев, но ни одной в большинстве. Почему не удалось? Тем более, что было даже пятиминутное.
— Здорово Минск отыграл. Моменты были. Пятиминутное удаление попало на конец периода, когда лед уже не такой чистый, чтобы шайба несколько раз перескочила. Но еще раз скажу, что динамовцы здорово сыграли в меньшинстве.