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Тренер ЦСКА Воробьев назвал тяжелым поражение от минского «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев подвел итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против минского «Динамо».

Источник: Sport24

Армейцы в столице Белоруссии проиграли в овертайме со счетом 4:5.

«При довольно неплохой игре терпим поражение в овертайме и забираем только одно очко. Конечно, Шипачев исполнил великолепно. Не зря у него 925, по-моему, очков. Тяжелое поражение для нас», — приводит слова Воробьева официальный сайт ЦСКА.

— Почему при счете 3:4 не решились взять тайм-аут?

— В советские времена брали тайм-аут, а сейчас, если ты его берешь, то ты даешь сопернику время начертить схему.

— Четыре шайбы армейцев, но ни одной в большинстве. Почему не удалось? Тем более, что было даже пятиминутное.

— Здорово Минск отыграл. Моменты были. Пятиминутное удаление попало на конец периода, когда лед уже не такой чистый, чтобы шайба несколько раз перескочила. Но еще раз скажу, что динамовцы здорово сыграли в меньшинстве.

Динамо Мн
5:4
1:0, 0:2, 3:2
ОТ
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 7
15.10.2024, 19:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 14560 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Илья Воробьев
Вратари
Андрей Тихомиров
Дмитрий Гамзин
1-й период
06:22
Илья Усов
12:03
Сэм Энас
(Вадим Шипачев, Александр Волков)
15:46
Диллон Дюбе
2-й период
21:49
Дмитрий Саморуков
23:47
Прохор Полтапов
26:14
Максим Соркин
(Прохор Полтапов)
29:09
Денис Гурьянов
(Виталий Абрамов, Фредрик Классон)
3-й период
42:11
Сергей Кузнецов
(Ксавье Уэлле, Джордан Гросс)
43:53
Иван Дроздов
(Владислав Провольнев, Владислав Каменев)
44:46
Александр Волков
52:01
Роберт Хэмилтон
54:51
Иван Дроздов
56:51
Вадим Шипачев
(Брэйди Лайл)
59:02
Брэйди Лайл
(Александр Волков, Вадим Шипачев)
Овертайм
60:35
Сэм Энас
(Виталий Пинчук)
Статистика
11
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Динамо Мн
ЦСКА
КХЛ: таблица и календарь