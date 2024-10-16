«Вы что, агент Серебрякова?» Ротенберг остро ответил на вопрос о статусе вратаря СКА

При этом Ротенберг какие-либо санкции отрицает. 8 октября он подтвердил, что Никита в команде, но без привилегий: «Все игроки, включая вратарей, у нас — просто игроки. Пять полевых, шестой вратарь, но это тоже игрок… Нам нужно всем вместе готовить вратарей-победителей. Конкуренция — двигатель прогресса. Никита Серебряков в команде, он тренируется, Максим Соколов его тренирует, готовит. А дальше время покажет», — заявил тренер на пресс-конференции.