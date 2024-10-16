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«Вы что, агент Серебрякова?» Ротенберг остро ответил на вопрос о статусе вратаря СКА

Куда пропал Никита?

Источник: ХК СКА

15 октября петербургский СКА дома обыграл «Нефтехимик» — 3:2 ОТ. В основное время у армейцев отличились Валентин Зыков и Иван Демидов, гости ответили шайбами Булата Шафигуллина и Григория Селезнева. В овертайме хозяева получили право на буллит: его успешно реализовал Евгений Кузнецов. 32-летний нападающий отличился в третьем матче подряд.

Ротенберг остро отреагировал на вопрос о Серебрякове

Уже в четвертом матче подряд в заявке не оказалось вратаря Никиты Серебрякова. На послематчевой пресс-конференции главного тренера СКА Романа Ротенберга спросили об этом — он отреагировал строго.

— Четвертый матч подряд в заявке на матч не оказывается Никиты Серебрякова…

— А вы его агент?

— Нет, я журналист. И нет новостей о его травме.

— Я уже отвечал на этот вопрос. Мне его задают каждый день по 10 раз. Или даже бывает по 20 раз. Я всегда отвечаю вежливо.

У нас каждый игрок работает в команде. Никита Серебряков — в команде, он тренируется, работает. У нас в команде нет блатных. Мы не обращаем внимание на разговоры каких-то агентов, их просьбы. Мы смотрим чисто по спортивным показателям.

— Можете успокоить болельщиков СКА?

— Не переживайте за Серебрякова. Все будет хорошо.

— Можно на него рассчитывать в этом сезоне?

— На команду надо рассчитывать! Я хочу вас успокоить, если вы личный болельщик Серебрякова. У него все хорошо. Он сегодня обедал, он выспался, он тренировался. У него все очень хорошо, поверьте мне. Не стоит переживать, — заявил Ротенберг.

Ротенберг отвечает загадочно

Странности с вратарской линией в СКА творятся уже давно. Ротенберг в сезоне-2024/25 регулярно ротирует эту линию, а основного голкипера у армейцев, кажется, вовсе нет. При этом судьба Серебрякова интересует болельщиков больше других — ведь он загадочно пропал из заявки сразу после того, как якобы засобирался в ЦСКА.

При этом Ротенберг какие-либо санкции отрицает. 8 октября он подтвердил, что Никита в команде, но без привилегий: «Все игроки, включая вратарей, у нас — просто игроки. Пять полевых, шестой вратарь, но это тоже игрок… Нам нужно всем вместе готовить вратарей-победителей. Конкуренция — двигатель прогресса. Никита Серебряков в команде, он тренируется, Максим Соколов его тренирует, готовит. А дальше время покажет», — заявил тренер на пресс-конференции.

А 13 октября и вовсе сказал, что Серебряков нужен СКА: «Сейчас у нас есть Плешков, есть Серебряков — нам все нужны. Впереди длинная дистанция. Давайте дадим нашим игрокам возможность спокойно работать. Чем меньше нас будут обсуждать в прессе, тем для нас лучше», — говорил Ротенберг.

Напомним, в начале октября появлялась информация о том, что Никита Серебряков готовится к переходу в ЦСКА. Позднее агент вратаря Сергей Исаков опроверг данную новость. По его словам, все это «выдумки и проделки одного агента, преследующего меркантильные интересы».

СКА
3:2
1:1, 1:1, 0:0
ОТ
Нефтехимик
Хоккей, КХЛ, Неделя 7
15.10.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 11398 зрителей
Главные тренеры
Роман Ротенберг
Олег Леонтьев
Вратари
Егор Заврагин
Артем Загидулин
1-й период
04:33
Иван Демидов
(Энтони Деанджело, Евгений Кузнецов)
08:27
Булат Шафигуллин
12:48
Никита Зайцев
2-й период
21:25
Григорий Селезнев
(Вячеслав Лещенко)
22:07
Рауль Якупов
27:29
Вячеслав Лещенко
32:35
Александр Никишин
37:24
Валентин Зыков
(Арсений Грицюк)
3-й период
53:12
Захар Бардаков
Овертайм
61:39
Командный штраф
61:45
Сергей Плотников
62:28
Евгений Кузнецов
Статистика
8
Штрафное время
9
3
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Главный судья
Павел Пестов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
Нефтехимик
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