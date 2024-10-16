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Голевой перестрелкой обернулся матч «Барыса» в КХЛ

Столичный «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграл на своем льду с уфимским «Салаватом Юлаевым», сообщают Vesti.kz.

Источник: ХК "Барыс"

Столичный клуб в первом периоде открыл счет благодаря шайбе Кирилла Панюкова на 13-й минуте.

Гости отыгрались спустя три с лишним минуты: на 17-й минуте отличился Александр Хмелевский.

Во втором периоде на 29-й минуте Нэйтан Тодд склонил чашу весов в сторону «Салавата Юлаева» — 2:1.

Астанчане также, по ходу второй двадцатиминутки сравняли счет: на 31-й минуте результативным действием отличился Амирхан Омирбеков.

Впрочем, клубу из Уфы удалось увезти победу из Астаны. На 34-й минуте Егор Сучков установил окончательный результат — 3:2.

Таким образом, «Барыс», набрав семь очков после 16 матчей, замыкает таблицу Восточной конференции КХЛ. У «Салавата Юлаева» 16 очков и седьмое место на «Востоке».

В следующем матче, который будет сыгран 19 октября, «Барыс» на выезде сразится с ярославским «Локомотивом».

Барыс
2:3
1:1, 1:2, 0:0
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Неделя 7
16.10.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена, 5748 зрителей
Главные тренеры
Вячеслав Буцаев
Виктор Козлов
Вратари
Никита Бояркин
Семен Вязовой
1-й период
04:35
Нэйтан Тодд
12:19
Кирилл Панюков
(Алихан Омирбеков, Алихан Асетов)
12:29
Григорий Панин
16:03
Александр Хмелевский
(Шелдон Ремпал)
16:11
Дамир Жафяров
2-й период
28:03
Дамир Жафяров
28:33
Нэйтан Тодд
(Александр Хмелевский, Семен Вязовой)
30:15
Алихан Омирбеков
(Адиль Бекетаев)
32:52
Григорий Панин
33:16
Егор Сучков
39:42
Александр Хмелевский
3-й период
44:18
Натан Болье
58:05
Натан Болье
Статистика
8
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Барыс
Салават Юлаев
КХЛ: таблица и календарь