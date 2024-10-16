Голевой перестрелкой обернулся матч «Барыса» в КХЛ

Столичный клуб в первом периоде открыл счет благодаря шайбе Кирилла Панюкова на 13-й минуте.
Гости отыгрались спустя три с лишним минуты: на 17-й минуте отличился Александр Хмелевский.
Во втором периоде на 29-й минуте Нэйтан Тодд склонил чашу весов в сторону «Салавата Юлаева» — 2:1.
Астанчане также, по ходу второй двадцатиминутки сравняли счет: на 31-й минуте результативным действием отличился Амирхан Омирбеков.
Впрочем, клубу из Уфы удалось увезти победу из Астаны. На 34-й минуте Егор Сучков установил окончательный результат — 3:2.
Таким образом, «Барыс», набрав семь очков после 16 матчей, замыкает таблицу Восточной конференции КХЛ. У «Салавата Юлаева» 16 очков и седьмое место на «Востоке».
В следующем матче, который будет сыгран 19 октября, «Барыс» на выезде сразится с ярославским «Локомотивом».