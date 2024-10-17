Леонов считает, что «Ак Барс» показывает сейчас в КХЛ достойную игру

УФА, 17 октября. /ТАСС/. Казанский «Ак Барс» после изменений в составе команды, произошедших в межсезонье, показывает в Фонбет — Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) достойный хоккей. Такое мнение ТАСС на форуме «Россия — спортивная держава» высказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
Казанская команда занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 18 очков после 15 встреч. В последних 5 матчах «Ак Барс» потерпел 4 поражения. В мае на пост главного тренера команды был назначен Анвар Гатиятулин. В прошлом сезоне эту должность занимал Зинэтула Билялетдинов.
«Все нормально, хорошая команда и коллектив, атмосфера. Всегда есть взлеты и падения, сейчас команда находится в поиске, — сказал Леонов. — Сейчас, на наш взгляд, очень достойно играет команда, показывает достойный хоккей. Даже если проигрывает, видно, что команда борется и играет».
Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» проходит в Уфе с 17 по 19 октября. Форум проводится с 2009 года, ранее его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород, Кемерово и Пермь.