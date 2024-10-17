Леонов считает, что «Ак Барс» показывает сейчас в КХЛ достойную игру

«Все нормально, хорошая команда и коллектив, атмосфера. Всегда есть взлеты и падения, сейчас команда находится в поиске, — сказал Леонов. — Сейчас, на наш взгляд, очень достойно играет команда, показывает достойный хоккей. Даже если проигрывает, видно, что команда борется и играет».