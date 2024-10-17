Борис Ротенберг считает, что его сыну стоит абстрагироваться от недопонимания с КХЛ

«Стоило ли обращать внимание, что не поздравили? Любой человек хочет, чтобы знали о его достижениях, лично я считаю, что [не имеет значения] сказали или нет, но 200-й матч был и есть, никто у него этот матч не отнимет, будет дальше развиваться. На это нужно меньше обращать внимания, нужно абстрагироваться, просто двигаться вперед, развиваться, чтобы команда еще была выше уровнем, ведь результат говорит сам за себя», — сказал Борис Ротенберг.