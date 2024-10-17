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В КХЛ объяснили, с чем связана задержка матча «Амур» — «Северсталь»

Первоначально игра должна была начаться в 12:00 мск.

Источник: ХК "Амур"

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Повреждение поверхности льда ледозаливочной машиной стало причиной задержки начала матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур» — «Северсталь» на хабаровской «Платинум-Арене». Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

«Во время подготовки льда к началу проведения матча “Амур” — “Северсталь” Фонбет — КХЛ ледозаливочная машина нанесла повреждение ледовой поверхности. Лигой было принято решение о задержке времени начала матча до решения технических вопросов. В настоящий момент на арене ведутся работы по восстановлению льда, ориентировочное время начала матча, согласованное с обеими командами, 14:00 мск», — говорится в сообщении.

По информации ТАСС, поверхность льда у скамейки запасных до сих пор не замерзла и превратилась в кашу.

Первоначально игра должна была начаться в 12:00 мск.

Амур
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