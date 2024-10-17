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«Лада» разгромила «Адмирал» в матче КХЛ

«Лада» разгромила «Адмирал» в матче КХЛ, забросив пять шайб за третий период.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Тольяттинская «Лада» разгромила владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ, в котором после двух периодов счет был ничейным.

Встреча, прошедшая в четверг во Владивостоке, завершилась со счетом 6:1 (1:0, 0:1, 5:0) в пользу гостей. У победителей дубль оформил Остап Сафин (14-я и 58-я минуты), еще по шайбе забросили Дмитрий Кугрышев (47), Владислав Червоненко (53), Никита Михайлов (54) и Егор Черников (55). У хозяев отличился Аркадий Шестаков (39).

Защитник «Адмирала» Семен Ручкин провел 200-й матч в КХЛ.

«Лада» одержала вторую победу в трех очных противостояниях команд в нынешнем сезоне КХЛ. Автозаводцы набрали 16 очков и поднялись на восьмую строчку в таблице Восточной конференции, потеснив «Адмирал» (15) на девятое место. «Моряки» потерпели третье поражение подряд.

Адмирал
1:6
0:1, 1:0, 0:5
Лада
Хоккей, КХЛ, Неделя 7
17.10.2024, 12:30 (МСК UTC+3)
Фетисов Арена, 3963 зрителя
Главные тренеры
Леонид Тамбиев
Олег Браташ
Вратари
Василий Демченко
(Илья Коновалов)
Владислав Подъяпольский
(Владислав Подъяпольский)
1-й период
13:14
Остап Сафин
2-й период
23:57
Зият Пайгин
25:39
Владислав Семин
38:13
Аркадий Шестаков
(Никита Сошников, Александр Шепелев)
3-й период
40:19
Максим Березин
46:00
Дмитрий Кугрышев
52:24
Владислав Червоненко
(Данила Моисеев, Алексей Ожгихин)
53:42
Никита Михайлов
54:32
Егор Черников
(Арсений Коромыслов, Трой Джозефс)
57:39
Остап Сафин
(Зият Пайгин, Никита Михайлов)
Статистика
0
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Адмирал
Лада
КХЛ: таблица и календарь