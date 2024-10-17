«Лада» разгромила «Адмирал» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в четверг во Владивостоке, завершилась со счетом 6:1 (1:0, 0:1, 5:0) в пользу гостей. У победителей дубль оформил Остап Сафин (14-я и 58-я минуты), еще по шайбе забросили Дмитрий Кугрышев (47), Владислав Червоненко (53), Никита Михайлов (54) и Егор Черников (55). У хозяев отличился Аркадий Шестаков (39).