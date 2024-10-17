«Лада» разгромила «Адмирал» в матче КХЛ

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Тольяттинская «Лада» разгромила владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ, в котором после двух периодов счет был ничейным.
Встреча, прошедшая в четверг во Владивостоке, завершилась со счетом 6:1 (1:0, 0:1, 5:0) в пользу гостей. У победителей дубль оформил Остап Сафин (14-я и 58-я минуты), еще по шайбе забросили Дмитрий Кугрышев (47), Владислав Червоненко (53), Никита Михайлов (54) и Егор Черников (55). У хозяев отличился Аркадий Шестаков (39).
Защитник «Адмирала» Семен Ручкин провел 200-й матч в КХЛ.
«Лада» одержала вторую победу в трех очных противостояниях команд в нынешнем сезоне КХЛ. Автозаводцы набрали 16 очков и поднялись на восьмую строчку в таблице Восточной конференции, потеснив «Адмирал» (15) на девятое место. «Моряки» потерпели третье поражение подряд.