«Северсталь» вырвала победу у «Амура» в матче КХЛ

Матч должен был начаться в 12:00 мск, но стартовое вбрасывание трижды переносилось из-за технических проблем. Как сообщила пресс-служба КХЛ, ледозаливочная машина повредила лед на одном из участков арены, техническим службам потребовалось около двух часов, чтобы устранить проблему. В итоге матч стартовал в 21:00 по местному времени (14:00 мск).