«Северсталь» вырвала победу у «Амура» в матче КХЛ

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Череповецкая «Северсталь» вырвала победу у «Амура» в концовке выездного матча регулярного чемпионата КХЛ, который стартовал с двухчасовым опозданием из-за проблем со льдом на арене в Хабаровске.
Встреча в четверг завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) в пользу гостей. Победную шайбу забросил Илья Иванцов за 32 секунды до финальной сирены, также у череповчан отличился Руслан Абросимов (28-я минута). У хозяев голом отметился Игнат Коротких (51), который поразил ворота гостей в меньшинстве.
Матч должен был начаться в 12:00 мск, но стартовое вбрасывание трижды переносилось из-за технических проблем. Как сообщила пресс-служба КХЛ, ледозаливочная машина повредила лед на одном из участков арены, техническим службам потребовалось около двух часов, чтобы устранить проблему. В итоге матч стартовал в 21:00 по местному времени (14:00 мск).
«Северсталь» одержала первую победу в Хабаровске с 2019 года, набрала 20 очков и поднялась на третье место в таблице Западной конференции КХЛ, обойдя московский «Спартак». «Амур» потерпел четвертое поражение в пяти последних матчах и идет на предпоследней, 11-й строчке на Востоке (12 очков).