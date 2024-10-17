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«Северсталь» вырвала победу у «Амура» в матче КХЛ

Череповецкая «Северсталь» вырвала победу у «Амура» в матче КХЛ.

Источник: PHOTO.KHL.RU

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Череповецкая «Северсталь» вырвала победу у «Амура» в концовке выездного матча регулярного чемпионата КХЛ, который стартовал с двухчасовым опозданием из-за проблем со льдом на арене в Хабаровске.

Встреча в четверг завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) в пользу гостей. Победную шайбу забросил Илья Иванцов за 32 секунды до финальной сирены, также у череповчан отличился Руслан Абросимов (28-я минута). У хозяев голом отметился Игнат Коротких (51), который поразил ворота гостей в меньшинстве.

Матч должен был начаться в 12:00 мск, но стартовое вбрасывание трижды переносилось из-за технических проблем. Как сообщила пресс-служба КХЛ, ледозаливочная машина повредила лед на одном из участков арены, техническим службам потребовалось около двух часов, чтобы устранить проблему. В итоге матч стартовал в 21:00 по местному времени (14:00 мск).

«Северсталь» одержала первую победу в Хабаровске с 2019 года, набрала 20 очков и поднялась на третье место в таблице Западной конференции КХЛ, обойдя московский «Спартак». «Амур» потерпел четвертое поражение в пяти последних матчах и идет на предпоследней, 11-й строчке на Востоке (12 очков).

Амур
1:2
0:0, 0:1, 1:1
Северсталь
Хоккей, КХЛ, Неделя 7
17.10.2024, 12:00 (МСК UTC+3)
Платинум-Арена, 6500 зрителей
Главные тренеры
Андрей Мартемьянов
Андрей Козырев
Вратари
Дмитрий Лозебников
Александр Самойлов
1-й период
19:12
Кэмерон Ли
2-й период
23:21
Командный штраф
27:27
Руслан Абросимов
(Адам Лишка, Владимир Грудинин)
30:57
Илья Иванцов
32:03
Алексей Кручинин
39:27
Данил Аймурзин
3-й период
44:39
Данил Аймурзин
49:31
Олег Ли
50:11
Игнат Коротких
(Артур Гиздатуллин)
59:28
Илья Иванцов
Статистика
4
Штрафное время
10
5
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Амур
Северсталь
КХЛ: таблица и календарь