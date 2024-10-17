Устроили репрессии, плетутся на последнем месте, позорят КХЛ. Казахстанский клуб — настоящее хоккейное шапито

Последние дни в КХЛ складываются парадоксальным образом. Из «Динамо» в Америку при действующем контракте собрался юный талант Иван Рябкин. Состав «Сочи» самовольно покинул словак Михал Криштоф, чья судьба пока неизвестна. В Хабаровске из-за проблем со льдом на несколько часов задержался старт матча «Амур» — «Северсталь». Однако всех переплюнул «Барыс», который устроил революцию. Хотя скорее действия руководителей казахстанской команды безумием. Разбираемся по пунктам, что же произошло в Астане.
Оразбаев вернулся спустя почти 10 лет
«Решением корпоративного фонда “Фонд поддержки индустрии туризма и спорта” генеральным директором “Барыса” назначен Нурлан Оразбаев», — гласит краткое сообщение на официальном сайте клуба.
Многие любители хоккея могут и не знать этого функционера, но болельщики «Барыса» со стажем его хорошо помнят. До 2015 года Нурлан Оразбаев уже был как руководителем главного клуба страны, так и генеральным менеджером сборной Казахстана. При нем астанчане проходили первый раунд плей-офф, что за историю случалось считанное количество раз.
Оразбаев заменит на посту генерального менеджера Бориса Иванищева. Но почему в Астане решили вернуть управленца, который оставался вне хоккея без малого десятилетие? Чем Нурлан все это время занимался? Кто-то и вовсе говорит, что он жил в все это время в Турции. Как бы то ни было, новый генеральный менеджер оперативно взял в руки метлу и начал капитальную уборку.
Скандальный генеральный менеджер уволен
Вслед за Борисом Иванищевым от своей должности освободили и Олега Болякина. Генеральный менеджер, еще недавно работавший тренером, этой осенью обрел скандальный образ. Еще в прошлом сезоне было непонятна роль этого человека в клубе. Он сначала отвечал за селекцию, а затем принял команду после очередной тренерской отставки. Этим летом он возил как главный тренер сборную Казахстана на олимпийскую квалификацию, а вот на «Барыс» имел минимум влияния. Хотя оставался генменеджером.
Как такое могло произойти? Все дело в личности Дэвида Немировски. Ему высшее руководство выдало карт-бланш на селекцию. По сути, комплектовал «Барыс» летом он, а также два его дружественных агента: Алеш Пилко, отвечающий за поставку иностранцев, и Шуми Бабаев, который привез Бурдасова с Антипиным. И вроде бы Немировски со своими друзьями собрал неплохой состав, но с легкой руки Болякина новичков нарекли «неликвидом». Произошло это после провального старта.
Болякин в приватном разговоре с болельщиками, который благодаря скрытой съемки стал достоянием общественности, разнес в пух и прах селекцию Немировски, а себя выставил непричастным к неудачам команды. Потом он тоже самое, пусть и в более приватной форме, повторил в интервью журналистам. А перейдя от слов к делу, подписал под нового главного тренера Вячеслава Буцаева группу россиян средней руки. Однако «Барыс» они не спасли. Значит, пришел черед отвечать Болякина.
Мамбеталиев — третий тренер «Барыса» за сезон
В прошлом сезоне «Барыс» запомнился тем, что сменил три тренера за сезон. Первым был уволен Андрей Скабелка. Заканчивал чемпионат Болякин. А между ними расположился Галым Мамбеталиев — тренер, который обратил на себя внимание относительно успешной игрой сборной на чемпионате мира. До этого он трудился только в чемпионате Казахстана, а в «Барысе» был какое-то время помощником. Однако первая попытка Мамбеталиева закрепиться главным на уровне КХЛ, провалилась. На этой должности он задержался всего пару месяцев. И вот, он возвращается.
Теперь Мамбеталиев не второй, а третий тренер «Барыса» за сезон. Но последний ли? На самом деле, решительно непонятно, за какие заслуги этого 59-летнего специалиста снова допустили до управления главным клубом Казахстана. Прошлой осенью он показал себя абсолютно архаичным тренером, который без разбора дает тяжелейшие нагрузки в виде баллонов и совершенно не умеет работать с иностранцами. Для всех, кроме руководителей казахстанского хоккея, очевидно, что Мамбеталиев — не уровень КХЛ.
Буцаеву, который совсем недолго проработал в «Барысе», предложено занять место ассистента Мамбеталиева. Сделано такое предложение понятно зачем. Банально, чтобы не платить неустойку. Перевести на другую должность куда проще. На самом же деле, в тупиковое положение попал бы любой тренер, принявший «Барыс» в межсезонье. Когда одна часть команды играет во время предсезонки за сборную, а другая набирается на ходу, тотальных проблем не избежать.
«Барыс» зачищает всех легионеров?
Казалось бы, уже возвращение на пост главного тренера Мамбеталиева тянет на анекдот. Тем более, что новый генеральный директор объяснил это назначение тем, что «Барыс» должен возглавлять казахстанский специалист. А когда где-то начинают раздавать должности, исходя из национального признака, забыв про профессионализм, стоит ждать беды. Однако в Астане пошли дальше и почти полностью национализировали состав «Барыса»! Такой чистки посреди сезона КХЛ не помнит очень давно.
Первым указали на дверь россиянину Даниилу Апалькову и белорусу Владиславу Кодоле. Но это далеко не все. Массовым репрессиям подверглись все североамериканцы, а их в столице Казахстана хватало. В ближайшее время контракты будут расторгнуты с защитниками Натаном Болье, Уиллом Бутчером, Алексом Грантом, нападающие Чейзом Де Лео, Майклом Маклаудом, Си Джей Смитом, Уэйдом Эллисоном. При этом Грант успел сыграть за «Барыс» всего два матча!
Нурлан Оразбаев говорит о том, что расторгнуть контракты с легионерами проще и экономнее, чем содержать их. Казалось бы, разворот клубного вектора на 180 градусов — корпоративное дело «Барыса», но поступая так с североамериканцами, в Астане подрывают репутацию всей лиги. КХЛ переживает не лучшие времена с точки зрения подпитки из-за рубежа, и такое отношение со стороны одного из клубов лиги — подрыв репутации. А что до самого «Барыса», то глядя на судьбу Буцаева, астанчанам еще долго не удастся заманить к себе статусных российских тренеров. Разве кто-то всерьез считает, что с молодыми казахстанцами в составе Мамбеталиев способен увести команду с последнего места?
Автор: Дмитрий Ерыкалов