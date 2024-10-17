Устроили репрессии, плетутся на последнем месте, позорят КХЛ. Казахстанский клуб — настоящее хоккейное шапито

Нурлан Оразбаев говорит о том, что расторгнуть контракты с легионерами проще и экономнее, чем содержать их. Казалось бы, разворот клубного вектора на 180 градусов — корпоративное дело «Барыса», но поступая так с североамериканцами, в Астане подрывают репутацию всей лиги. КХЛ переживает не лучшие времена с точки зрения подпитки из-за рубежа, и такое отношение со стороны одного из клубов лиги — подрыв репутации. А что до самого «Барыса», то глядя на судьбу Буцаева, астанчанам еще долго не удастся заманить к себе статусных российских тренеров. Разве кто-то всерьез считает, что с молодыми казахстанцами в составе Мамбеталиев способен увести команду с последнего места?