«Спартак» обыграл «Авангард» в матче Континентальной хоккейной лиги

ОМСК, 17 октября. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 6:5 обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Омске в присутствии 12 011 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Адам Ружичка (7-я, 25-я и 55-я минуты), Михаил Мальцев (41), Павел Порядин (42) и Николай Голдобин (47).
У «Авангарда» отличились Линден Вей (30), Илья Рейнгардт (34), Никита Холодилин (36), Александр Филатьев (37) и Рид Буше (51).
После четвертого гола «Авангарда» у «Спартака» произошла замена вратаря: вместо Дмитрия Николаева на лед вышел Патрик Рибар. У хозяев после пятой пропущенной шайбы место в воротах занял Павел Хомченко, вышедший вместо Ильи Проскурякова.
«Спартак» занимает 2-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 22 очка в 16 матчах. «Авангард» с 13 очками после 17 игр располагается на 10-м месте на Востоке. В следующем матче «Спартак» 19 октября сыграет на выезде с хабаровским «Амуром», «Авангард» 23 октября примет челябинский «Трактор».
В других матчах игрового дня тольяттинская «Лада» в гостях со счетом 6:1 разгромила владивостокский «Адмирал», череповецкая «Северсталь» со счетом 2:1 победила «Амур» на выезде. Начало встречи было отложено на два часа из-за проблем со льдом.