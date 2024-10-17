«Спартак» обыграл «Авангард» в матче Континентальной хоккейной лиги

В других матчах игрового дня тольяттинская «Лада» в гостях со счетом 6:1 разгромила владивостокский «Адмирал», череповецкая «Северсталь» со счетом 2:1 победила «Амур» на выезде. Начало встречи было отложено на два часа из-за проблем со льдом.