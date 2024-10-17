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«Спартак» обыграл «Авангард» в матче Континентальной хоккейной лиги

Встреча завершилась со счетом 6:5.

Источник: РИА "Новости"

ОМСК, 17 октября. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 6:5 обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Омске в присутствии 12 011 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Адам Ружичка (7-я, 25-я и 55-я минуты), Михаил Мальцев (41), Павел Порядин (42) и Николай Голдобин (47).

У «Авангарда» отличились Линден Вей (30), Илья Рейнгардт (34), Никита Холодилин (36), Александр Филатьев (37) и Рид Буше (51).

После четвертого гола «Авангарда» у «Спартака» произошла замена вратаря: вместо Дмитрия Николаева на лед вышел Патрик Рибар. У хозяев после пятой пропущенной шайбы место в воротах занял Павел Хомченко, вышедший вместо Ильи Проскурякова.

«Спартак» занимает 2-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 22 очка в 16 матчах. «Авангард» с 13 очками после 17 игр располагается на 10-м месте на Востоке. В следующем матче «Спартак» 19 октября сыграет на выезде с хабаровским «Амуром», «Авангард» 23 октября примет челябинский «Трактор».

В других матчах игрового дня тольяттинская «Лада» в гостях со счетом 6:1 разгромила владивостокский «Адмирал», череповецкая «Северсталь» со счетом 2:1 победила «Амур» на выезде. Начало встречи было отложено на два часа из-за проблем со льдом.

Авангард
5:6
0:1, 4:1, 1:4
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 7
17.10.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена, 12011 зрителей
Главные тренеры
Сергей Звягин
Алексей Жамнов
Вратари
Илья Проскуряков
(Павел Хомченко)
Дмитрий Николаев
(Патрик Рибар)
1-й период
04:19
Даррен Дитц
06:17
Адам Ружичка
(Егор Зайцев, Александр Пашин)
11:27
Дамир Шарипзянов
11:27
Дамир Шарипзянов
11:27
Вениамин Королев
2-й период
24:16
Адам Ружичка
(Иван Морозов, Павел Порядин)
29:20
Линден Вей
(Павел Коледов, Михаил Гуляев)
33:18
Илья Рейнгардт
(Рид Буше, Семен Чистяков)
35:11
Никита Холодилин
(Семен Чистяков, Дамир Шарипзянов)
36:32
Александр Филатьев
(Александр Яремчук, Иван Игумнов)
39:57
Линден Вей
3-й период
40:36
Михаил Мальцев
(Адам Ружичка, Дмитрий Вишневский)
41:20
Павел Порядин
(Андрей Миронов)
46:21
Николай Голдобин
(Павел Порядин, Андрей Миронов)
50:14
Рид Буше
(Илья Рейнгардт, Дамир Шарипзянов)
54:00
Адам Ружичка
(Андрей Миронов, Дмитрий Вишневский)
59:42
Командный штраф
Статистика
11
Штрафное время
7
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Кулаков
(Россия, Тверь)
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Авангард
Спартак
КХЛ: таблица и календарь