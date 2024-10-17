Вадим Шипачев повторил рекорд по количеству матчей в КХЛ

МИНСК, 17 октября. /ТАСС/. Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев повторил рекорд по количеству проведенных матчей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Хоккеист вышел на лед в матче регулярного чемпионата Фонбет — КХЛ против магнитогорского «Металлурга», который проходит в Минске. Шипачев проводит 1 001-й матч в лиге, он догнал по этому показателю Евгения Бирюкова, который на данный момент является спортивным директором «Металлурга».
Форвард минского «Динамо» может стать единоличным лидером лиги по количеству матчей уже в субботу, если выйдет на лед в игре с нижнекамским «Нефтехимиком».
Шипачеву 37 лет, он перешел в минское «Динамо» летом 2024 года. Хоккеист является лучшим ассистентом в истории КХЛ, на его счету 636 результативных передач, также нападающий забросил 291 шайбу. Форвард занимает второе место в списке лучших бомбардиров КХЛ с 927 очками, уступая только нападающему Сергею Мозякину (928).
Шипачев стал победителем Олимпиады в 2018 году, также он является серебряным призером Игр 2022 года, чемпионом мира (2014), серебряным (2015) и бронзовым (2016, 2017) призером мировых первенств, двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017). В КХЛ Шипачев ранее выступал за череповецкую «Северсталь», петербургский СКА, московское «Динамо» и казанский «Ак Барс».