Вадим Шипачев повторил рекорд по количеству матчей в КХЛ

Хоккеист вышел на лед в матче регулярного чемпионата Фонбет — КХЛ против магнитогорского «Металлурга», который проходит в Минске. Шипачев проводит 1 001-й матч в лиге, он догнал по этому показателю Евгения Бирюкова, который на данный момент является спортивным директором «Металлурга».