Сбежавший из «Сочи» словацкий хоккеист перешел в швейцарский клуб

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Швейцарский клуб «Лангнау Тайгерс» объявил на сайте о переходе словацкого хоккеиста Михала Криштофа.
Соглашение с нападающим рассчитано до конца сезона-2024/25.
Ранее «Сочи» сообщил, что форвард самовольно покинул клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В российской команде отметили, что намерены действовать в правовом поле в соответствии с нормами регламента лиги.
Криштоф проводил третий сезон в КХЛ. Помимо «Сочи», он также играл во владивостокском «Адмирале». В прошлом сезоне Криштоф отметился 32 очками (9 голов и 23 передачи) в 54 матчах, в текущем чемпионате словак набрал 5 очков (2+3) в 10 играх.