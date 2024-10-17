Сбежавший из «Сочи» словацкий хоккеист перешел в швейцарский клуб

Криштоф проводил третий сезон в КХЛ. Помимо «Сочи», он также играл во владивостокском «Адмирале». В прошлом сезоне Криштоф отметился 32 очками (9 голов и 23 передачи) в 54 матчах, в текущем чемпионате словак набрал 5 очков (2+3) в 10 играх.