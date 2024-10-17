Дикий камбэк «Спартака»: ушел с 2:4 и обыграл «Авангард» в основное время

Рид Буше в середине третьего периода сравнял счет, но злодей Адам Ружичка вновь вывел «Спартак» вперед. Словак оформил хет-трик, а последнюю шайбу вонзил в численном большинстве (шесть на пять). В конце встречи он едва не оформил покер: примерно за полторы минуты до финальной сирены, когда главный тренер хозяев Сергей Звягин выгнал из ворот и Хомченко, выкатывался с шайбой к пустой рамке, но Семен Чистяков в прыжке сбил его с ног. Ружичка бросил лежа, но шайба покатилась медленно и оказалась перехвачена.