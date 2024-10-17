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Дикий камбэк «Спартака»: ушел с 2:4 и обыграл «Авангард» в основное время

Красно-белые ярко закрыли поражение от «Динамо» в дерби.

Источник: РИА "Новости"

«Спартак» в очередном матче регулярного чемпионата FONBET КХЛ выдал ярчайший камбэк против «Авангарда». После второго периода красно-белые уступали 2:4, но свели игру к победе в основное время.

«Авангард» забил четыре раза за семь минут

Первый период остался самым мирным отрезком матча — всего один гол, который в большинстве оформил нападающий «Спартака» Адам Ружичка. Воинственности добавила только яркая драка Вениамина Королева и Дамира Шарипзянова в середине 20-минутки — после нее оба получили пятиминутные штрафы, а игрок «Авангарда» еще две минуты за блокировку.

В начале второго периода Ружичка удвоил преимущество красно-белых уже в равных составах, однако его точный бросок остался практически единственным положительным впечатлением от москвичей в этой части матча. Далее настало время «Авангарда», а «Спартак» за весь второй отрезок выжал жалкие четыре попадания в створ соперника против 18 бросков «ястребов».

Омичи сокрушили загипнотизированного соперника четырьмя шайбами за семь минут — причем все голы прилетели в равных составах. После четвертого гвоздя, который заколотил Александр Филатьев, «Спартак» убрал вратаря — Дмитрия Николаева сменил Патрик Рыбар, который в прошлой игре с «Динамо» тоже выходил вместо россиянина после четырех пропущенных шайб.

«Спартак» выдал мощный третий период

«Авангард» вышел на третий период с преимуществом в две шайбы (4:2), но удивительно быстро расплескал превосходство — красно-белые сравняли уже спустя минуту и 20 секунд после старта отрезка. Первый гол Михаил Мальцев забил в большинстве — на самом финише прошлой 20-минутки Линдена Вея оштрафовали за подножку.

А всего через пять минут после того, как счет стал равным, Николай Голдобин прошил «Авангард» в пятый раз и вывел «Спартак» вперед. После такого замена вратаря случилась и у омичей — Павел Хомченко выпорхнул вместо Ильи Проскурякова. В третьем периоде работы у голкиперов «ястребов» действительно стало намного больше — красно-белые оформили 15 попаданий в створ.

Рид Буше в середине третьего периода сравнял счет, но злодей Адам Ружичка вновь вывел «Спартак» вперед. Словак оформил хет-трик, а последнюю шайбу вонзил в численном большинстве (шесть на пять). В конце встречи он едва не оформил покер: примерно за полторы минуты до финальной сирены, когда главный тренер хозяев Сергей Звягин выгнал из ворот и Хомченко, выкатывался с шайбой к пустой рамке, но Семен Чистяков в прыжке сбил его с ног. Ружичка бросил лежа, но шайба покатилась медленно и оказалась перехвачена.

Еще ближе к финальной сирене омичи получили шикарную возможность спастись. За 18 секунд до конца красно-белых наказали меньшинством за нарушение численного состава. В зоне «Спартака» намечалось вбрасывание, «Авангард» взял 30-секундный тайм-аут, чтобы подготовиться. Однако забить не удалось — москвичи выстояли и оформили третью подряд выездную победу над «ястребами».

Как команды выступают в этом сезоне

«Авангард» стартовал очень слабо: в 17 играх заработал всего 13 очков и пока расположился лишь на 10-й строчке Восточной конференции. В сентябре «ястребы» выдали кошмарную серию из семи поражений подряд. «Спартак» находится в лидирующей группе «Запада» и после победы как минимум до игры СКА поднялся на вторую строчку. Правда, отставание от лидирующего «Локомотива» остается солидным — шесть баллов.

Автор: Артемий Кутейников

Авангард
5:6
0:1, 4:1, 1:4
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 7
17.10.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена, 12011 зрителей
Главные тренеры
Сергей Звягин
Алексей Жамнов
Вратари
Илья Проскуряков
(Павел Хомченко)
Дмитрий Николаев
(Патрик Рибар, Патрик Рибар)
1-й период
04:19
Даррен Дитц
06:17
Адам Ружичка
(Александр Пашин, Егор Зайцев)
11:27
Дамир Шарипзянов
11:27
Дамир Шарипзянов
11:27
Вениамин Королев
2-й период
24:16
Адам Ружичка
(Павел Порядин, Иван Морозов)
29:20
Линден Вей
(Михаил Гуляев, Павел Коледов)
33:18
Илья Рейнгардт
(Семен Чистяков, Рид Буше)
35:11
Никита Холодилин
(Семен Чистяков, Дамир Шарипзянов)
36:32
Александр Филатьев
(Александр Яремчук, Иван Игумнов)
39:57
Линден Вей
3-й период
40:36
Михаил Мальцев
(Адам Ружичка, Дмитрий Вишневский)
41:20
Павел Порядин
(Андрей Миронов)
46:21
Николай Голдобин
(Андрей Миронов, Павел Порядин)
50:14
Рид Буше
(Илья Рейнгардт, Дамир Шарипзянов)
54:00
Адам Ружичка
(Дмитрий Вишневский, Андрей Миронов)
59:42
Командный штраф
Статистика
11
Штрафное время
7
1
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Кулаков
(Россия, Тверь)
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Авангард
Спартак
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