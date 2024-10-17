Ротенберг: Хочу, чтобы СКА играл так же ярко, как Аршавин

«Тяжелая, боевая игра. Кость в кость. Хочу поблагодарить наших болельщиков. Да, у нас есть ошибки — обязательно уберем их. Есть над чем работать. Благодарю команду за самоотверженную игру.



Очень рады, что у нас есть возможность потренироваться. Стабильность — признак мастерства. Вот как в футболе: Аршавин забил четыре гола “Ливерпулю” за “Арсенал”. Мы хотим в каждой игре играть так же ярко, как Андрей Аршавин», — сказал Ротенберг на пресс-конференции.