Ротенберг: Хочу, чтобы СКА играл так же ярко, как Аршавин

«Тяжелая, боевая игра. Кость в кость. Хочу поблагодарить наших болельщиков. Да, у нас есть ошибки — обязательно уберем их. Есть над чем работать. Благодарю команду за самоотверженную игру.
Очень рады, что у нас есть возможность потренироваться. Стабильность — признак мастерства. Вот как в футболе: Аршавин забил четыре гола “Ливерпулю” за “Арсенал”. Мы хотим в каждой игре играть так же ярко, как Андрей Аршавин», — сказал Ротенберг на пресс-конференции.
СКА одержал третью победу подряд. Команда Романа Ротенберга набрала 23 очка и занимает второе место в таблице Западной конференции. ЦСКА потерпел третье поражение подряд. Команда с 20 очками расположилась на 6-й строчке таблицы «Запада».