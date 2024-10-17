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Ротенберг: Каждую игру можно сравнить с походом в лес где могут быть волки и медведи

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу на ЦСКА (5:4 ОТ) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

Источник: Максим Константинов/ТАСС

«ЦСКА — очень сильная команда. Мы с огромным уважением относимся к каждой команде. Можно сравнить с группой мужиков, которая идет в лес на охоту. И так каждая игра: мы собираемся в лес группой мужиков. У нас суровые мужики в команде. В лесу может произойти все что угодно. Не имеет значения, с кем мы играем. Всегда готовимся к походу и идем в лес мужественно, и понимаем, что где-то могут быть волки, медведи и так далее», — сказал Ротенберг на пресс-конференции.

СКА одержал третью победу подряд. Команда Ротенберга набрала 23 очка и занимает второе место в таблице Западной конференции. ЦСКА потерпел третье поражение подряд. Команда с 20 очками расположилась на 6-й строчке таблицы «Запада».

СКА
5:4
2:1, 2:1, 0:2
ОТ
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 7
17.10.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 12346 зрителей
Главные тренеры
Роман Ротенберг
Илья Воробьев
Вратари
Егор Заврагин
Дмитрий Гамзин
(Иван Просветов)
1-й период
02:56
Павел Карнаухов
07:08
Энтони Деанджело
(Евгений Кузнецов)
10:26
Василий Глотов
14:35
Сергей Плотников
(Иван Демидов, Евгений Кузнецов)
17:28
Алексей Чуркин
(Дмитрий Саморуков)
18:34
Евгений Кузнецов
18:34
Максим Соркин
18:34
Максим Соркин
2-й период
23:25
Прохор Полтапов
(Руслан Исхаков)
25:14
Арсений Грицюк
(Иван Выдренков)
32:35
Андрей Педан
39:41
Василий Глотов
(Арсений Грицюк, Энтони Деанджело)
3-й период
42:32
Егор Фатеев
(Никита Нестеров, Никита Охотюк)
47:33
Валентин Зыков
54:40
Максим Соркин
(Прохор Полтапов, Кристиан Ярош)
Овертайм
62:35
Александр Никишин
(Сергей Плотников, Никита Зайцев)
Статистика
8
Штрафное время
6
2
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
ЦСКА
КХЛ: таблица и календарь