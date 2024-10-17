Триллер в Петербурге завершился очередным поражением ЦСКА. Похоже, красно-синих ждут радикальные изменения

Для ЦСКА игра в Санкт-Петербурге должна была стать матчем жизни по нескольким важным и очевидным причинам. Однако сильно мотивированной команды Ильи Воробьева хватило лишь на драматичное спасение от поражения в третьем периоде. СКА в прошлом регулярном чемпионате уничтожил принципиального соперника, выиграв все шесть матчей, и сейчас продлил эту серию.
Положение дел в столичном клубе крайне неспокойное. Это тоже влияло на ЦСКА — ему некуда отступать. По информации «СЭ», недавно состоялось заседание Наблюдательного совета клуба с повесткой о том, как жить дальше. Понятно, что вероятной отставкой Ильи Воробьева если кризис затянется, дело не ограничится. Вероятно, ему еще могут дать время. Но в случае дальнейших неудач отвечать придется отвечать коллегиально, а не только главному тренеру.
Операцию по возвращению ЦСКА на лидерские позиции необходимо проворачивать незамедлительно. Большие боссы не любят долго ждать. Однако оказавшихся в кризисной ситуации красно-синих снова не хватило на весь матч. Гости отыгрались с 0:2 и 2:4, что скорее можно было отнести не себе в заслугу, а к неопытности молодого вратаря петербуржцев Егора Заврагина. Ему еще предстоит многому научиться. В остальном СКА, который пока не на пике формы, большую часть матча переигрывал гостей за счет более умных действий.
В последние годы, несмотря на красочную вывеску, противостояние двух армейских «тяжеловесов» редко носило остросюжетный характер и чаще сопровождалось тягучим хоккеем. Сейчас у обеих команд есть проблемы, что обеспечило яркое зрелище и шикарную развязку.
Два дня назад коллективу Романа Ротенберга пришлось дома крепко помучиться и понервничать со скромным «Нефтехимиком». По сравнению с той игрой победа далась не проще. Это скорее говорит в худшую сторону о ЦСКА и в лучшую — о нижнекамцах.
Лидеры петербуржцев были небезгрешными, но при этом могут смело смотреть в глаза своим руководству, тренерам и болельщикам. Они в нужные моменты сделали то, чего от них и ждут. У гостей нет звезд уровня Кузнецова, Никишина и Деанджело. Но те, кому положено тащить за собой остальных, снова растворились.
Не дело, когда в важнейшем матче за ЦСКА забивают молодой Полтапов, дебютант Чуркин, а также нападающий ротации Фатеев. Когда раз за разом почему-то выпадают из общей картины самые дорогие игроки команды, необходимо что-то делать. Похоже, без радикальных мер не обойтись, поскольку тенденций к улучшению не видно.
Автор: Михаил Зислис