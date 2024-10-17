Триллер в Петербурге завершился очередным поражением ЦСКА. Похоже, красно-синих ждут радикальные изменения

Операцию по возвращению ЦСКА на лидерские позиции необходимо проворачивать незамедлительно. Большие боссы не любят долго ждать. Однако оказавшихся в кризисной ситуации красно-синих снова не хватило на весь матч. Гости отыгрались с 0:2 и 2:4, что скорее можно было отнести не себе в заслугу, а к неопытности молодого вратаря петербуржцев Егора Заврагина. Ему еще предстоит многому научиться. В остальном СКА, который пока не на пике формы, большую часть матча переигрывал гостей за счет более умных действий.