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Триллер в Петербурге завершился очередным поражением ЦСКА. Похоже, красно-синих ждут радикальные изменения

СКА играл небезупречно, но все равно победил в армейском дерби.

Источник: РИА "Новости"
Хоккей
КХЛ 2024-2025
Неделя 7, 17.10.2024, 19:30
СКА
5
ЦСКА
4

Для ЦСКА игра в Санкт-Петербурге должна была стать матчем жизни по нескольким важным и очевидным причинам. Однако сильно мотивированной команды Ильи Воробьева хватило лишь на драматичное спасение от поражения в третьем периоде. СКА в прошлом регулярном чемпионате уничтожил принципиального соперника, выиграв все шесть матчей, и сейчас продлил эту серию.

Положение дел в столичном клубе крайне неспокойное. Это тоже влияло на ЦСКА — ему некуда отступать. По информации «СЭ», недавно состоялось заседание Наблюдательного совета клуба с повесткой о том, как жить дальше. Понятно, что вероятной отставкой Ильи Воробьева если кризис затянется, дело не ограничится. Вероятно, ему еще могут дать время. Но в случае дальнейших неудач отвечать придется отвечать коллегиально, а не только главному тренеру.

Операцию по возвращению ЦСКА на лидерские позиции необходимо проворачивать незамедлительно. Большие боссы не любят долго ждать. Однако оказавшихся в кризисной ситуации красно-синих снова не хватило на весь матч. Гости отыгрались с 0:2 и 2:4, что скорее можно было отнести не себе в заслугу, а к неопытности молодого вратаря петербуржцев Егора Заврагина. Ему еще предстоит многому научиться. В остальном СКА, который пока не на пике формы, большую часть матча переигрывал гостей за счет более умных действий.

В последние годы, несмотря на красочную вывеску, противостояние двух армейских «тяжеловесов» редко носило остросюжетный характер и чаще сопровождалось тягучим хоккеем. Сейчас у обеих команд есть проблемы, что обеспечило яркое зрелище и шикарную развязку.

Два дня назад коллективу Романа Ротенберга пришлось дома крепко помучиться и понервничать со скромным «Нефтехимиком». По сравнению с той игрой победа далась не проще. Это скорее говорит в худшую сторону о ЦСКА и в лучшую — о нижнекамцах.

Лидеры петербуржцев были небезгрешными, но при этом могут смело смотреть в глаза своим руководству, тренерам и болельщикам. Они в нужные моменты сделали то, чего от них и ждут. У гостей нет звезд уровня Кузнецова, Никишина и Деанджело. Но те, кому положено тащить за собой остальных, снова растворились.

Не дело, когда в важнейшем матче за ЦСКА забивают молодой Полтапов, дебютант Чуркин, а также нападающий ротации Фатеев. Когда раз за разом почему-то выпадают из общей картины самые дорогие игроки команды, необходимо что-то делать. Похоже, без радикальных мер не обойтись, поскольку тенденций к улучшению не видно.

Автор: Михаил Зислис

СКА
5:4
2:1, 2:1, 0:2
ОТ
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 7
17.10.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 12346 зрителей
Главные тренеры
Роман Ротенберг
Илья Воробьев
Вратари
Егор Заврагин
Дмитрий Гамзин
(Иван Просветов)
1-й период
02:56
Павел Карнаухов
07:08
Энтони Деанджело
(Евгений Кузнецов)
10:26
Василий Глотов
14:35
Сергей Плотников
(Иван Демидов, Евгений Кузнецов)
17:28
Алексей Чуркин
(Дмитрий Саморуков)
18:34
Евгений Кузнецов
18:34
Максим Соркин
18:34
Максим Соркин
2-й период
23:25
Прохор Полтапов
(Руслан Исхаков)
25:14
Арсений Грицюк
(Иван Выдренков)
32:35
Андрей Педан
39:41
Василий Глотов
(Арсений Грицюк, Энтони Деанджело)
3-й период
42:32
Егор Фатеев
(Никита Нестеров, Никита Охотюк)
47:33
Валентин Зыков
54:40
Максим Соркин
(Прохор Полтапов, Кристиан Ярош)
Овертайм
62:35
Александр Никишин
(Сергей Плотников, Никита Зайцев)
Статистика
8
Штрафное время
6
2
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
ЦСКА
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