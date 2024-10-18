Скандал с легионером в КХЛ, игрок Сочи Михал Криштоф уехал из России, начнут ли иностранцы уезжать из КХЛ, реакция ИИХФ

Прежде всего, конечно, поступок Криштофа удивляет. Но удивляет он тем, что 31-летний нападающий ранее не был замечен в каких-либо неприятных ситуациях. Михал стал одним из тех немногих европейских хоккеистов, кто приехал в КХЛ во второй половине 2022 года — во времена, когда это было достаточно смелым решением. Он два года провёл в России — в регулярном чемпионате — 2022/2023 сыграл за «Адмирал», а с прошлого сезона выступал за «Сочи». Криштоф успел провести в КХЛ 122 матча, в которых набрал 71 (19+52) очко при общем показателе полезности «-12». Достаточно неплохой результат.