Двукратный обладатель Кубка Гагарина перешел из «Салавата» в «Динамо»

Гуськов — уроженец Нижнекамска, он начал свою карьеру в системе ЦСКА. С 2020 по 2023 год он выступал за основную команду армейцев и дважды становился чемпионом КХЛ. По окончании сезона-2022/23 он перешел в «Салават Юлаев». Всего на счету Гуськова 133 матча в КХЛ и 24 очка (8 шайб + 16 передач).