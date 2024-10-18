Двукратный обладатель Кубка Гагарина перешел из «Салавата» в «Динамо»

Нападающий подписал с «бело-голубыми» двухлетний контракт, который носит односторонний характер. Игрок будет выступать под 37-м номером.
В результате обмена «Салават Юлаев» получил за 23-летнего форварда денежную компенсацию. «Бело-голубые» анонсировали переход хоккеиста в Telegram-канале двумя эмодзи с изображением гуся, капитаном «Динамо» является Никита Гусев.
Гуськов — уроженец Нижнекамска, он начал свою карьеру в системе ЦСКА. С 2020 по 2023 год он выступал за основную команду армейцев и дважды становился чемпионом КХЛ. По окончании сезона-2022/23 он перешел в «Салават Юлаев». Всего на счету Гуськова 133 матча в КХЛ и 24 очка (8 шайб + 16 передач).
Гуськов был выбран «Миннесотой Уайлд» на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2019 года под общим 149-м номером. Нападающий не сумел дебютировать в НХЛ, но провел два сезона в составе канадского «Лондон Найтс» в Хоккейной лиге Онтарио (OHL).