«Сочи» разгромил «Куньлунь» и прервал серию из трех поражений кряду

Шайбы в этой встрече забросили Артур Тянулин, Денис Венгрыжановский, Дмитрий Тимашов и Джесси Грэм.
Команда Сергея Зубова прервала серию из трех поражений подряд. В последний раз до этого момента «леопарды» побеждали 6 октября в домашней встрече с минским «Динамо» (3:2).
«Сочи» остался на 11-м месте в таблице Западной конференции, набрав 13 очков. «Куньлунь» идет десятым с аналогичным количеством баллов.
В ближайшем матче «Сочи» сыграет в гостях против ЦСКА 20 октября, а «Куньлунь» на следующий день примет «Металлург».