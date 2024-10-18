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«Сочи» разгромил «Куньлунь» и прервал серию из трех поражений кряду

«Сочи» одержал разгромную победу над «Куньлунем» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:0.

Источник: https://vk.com/hcsochi

Шайбы в этой встрече забросили Артур Тянулин, Денис Венгрыжановский, Дмитрий Тимашов и Джесси Грэм.

Команда Сергея Зубова прервала серию из трех поражений подряд. В последний раз до этого момента «леопарды» побеждали 6 октября в домашней встрече с минским «Динамо» (3:2).

«Сочи» остался на 11-м месте в таблице Западной конференции, набрав 13 очков. «Куньлунь» идет десятым с аналогичным количеством баллов.

В ближайшем матче «Сочи» сыграет в гостях против ЦСКА 20 октября, а «Куньлунь» на следующий день примет «Металлург».

Куньлунь РС
0:4
0:4, 0:0, 0:0
Сочи
Хоккей, КХЛ, Неделя 7
18.10.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена Мытищи
Главные тренеры
Михаил Кравец
Сергей Зубов
Вратари
Джереми Смит
Сергей Иванов
1-й период
06:45
Артур Тянулин
(Кирилл Рассказов)
07:47
Денис Венгрыжановский
(Джесси Грэм, Кирилл Рассказов)
08:31
Дмитро Тимашов
(Илья Федотов)
13:45
Джесси Грэм
(Кирилл Рассказов, Андрей Никонов)
15:24
Николай Чебыкин
19:00
Тимур Хафизов
2-й период
26:05
Василий Мачулин
32:28
Томаш Юрчо
36:10
Томаш Юрчо
3-й период
47:09
Алексей Кожевников
52:40
Илья Федотов
56:31
Паркер Фу
59:32
Адам Кленденинг
59:32
Егор Спиридонов
Статистика
10
Штрафное время
10
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Станислав Раминг
(Россия, Екатеринбург)
Главный судья
Александр Степучев
(Россия, Нефтекамск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Куньлунь РС
Сочи
КХЛ: таблица и календарь