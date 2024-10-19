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«Барыс» расторг контракт с нападающим Де Лео

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Астанинский «Барыс» расторг контракт с нападающим Чейзом Де Лео, сообщается в официальном Telegram-канале казахстанского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Контракт с 28-летним американцем расторгнут по инициативе клуба с выплатой компенсации.

В текущем регулярном чемпионате КХЛ Де Лео провел девять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

В пятницу «Барыс» объявил о расторжении контрактов сразу с тремя хоккеистами из Северной Америки — канадцами Натаном Больё и Майклом Маклаудом, а также Уиллом Бутчером из США. Все четверо легионеров пришли в команду перед началом нынешнего сезона.

Ранее в «Барысе» сменились генеральный директор и главный тренер. На пост гендиректора клуба вернулся Нурлан Оразбаев, а команду возглавил Галым Мамбеталиев.

«Барыс» идет на последнем, 12-м месте в таблице Восточной конференции КХЛ.

Барыс
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