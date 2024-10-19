«Барыс» расторг контракт с нападающим Де Лео

В пятницу «Барыс» объявил о расторжении контрактов сразу с тремя хоккеистами из Северной Америки — канадцами Натаном Больё и Майклом Маклаудом, а также Уиллом Бутчером из США. Все четверо легионеров пришли в команду перед началом нынешнего сезона.