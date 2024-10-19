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Статусный новичок СКА уже разрывает КХЛ. Деанджело войдет в историю всего за год в лиге?

Американец не лучшим образом играет в защите, но и брали его не за этим.

Источник: ХК СКА

Прошёл почти месяц с одного из самых громких подписаний в КХЛ за последние годы, когда в петербургский СКА приехал Тони Деанджело. Игроки такого статуса в нашу лигу попадают нечасто, а американский защитник перебрался в Россию ещё и в далеко не преклонном возрасте — 24 октября ему исполнится всего 29 лет. Сложно поверить, что причины столь раннего отъезда из НХЛ у Тони сугубо игровые — его навыки позволили бы ему и сегодня попадать в топ-4 большей части команд сильнейшей лиги в мире, а в некоторых клубах он вполне потянул бы роль ведущего атакующего защитника.

Тем не менее с конца сентября Деанджело радует публику в Северной столице и делает это довольно-таки стабильно. После первых девяти матчей в свитере армейцев на счету американца аж 15 очков — Тони дважды забросил сам и ещё 13 раз помог отличиться партнёрам. Три из этих 15 результативных действий пришлись на дебютную игру защитника с «Северсталью» — тогда Деанджело оформил ассистентский хет-трик, став первым игроком в истории СКА, достигшим такого показателя в первом же матче за клуб.

Его «+6» по итогам встречи с череповчанами тоже стали рекордными — ни один хоккеист армейцев ранее не заканчивал матч с таким показателем полезности, а вместе с Деанджело этого добился его напарник Андрей Педан, который во многом за счёт усилий своего старого знакомого по канадской юниорке и вовсе ушёл со льда с четырьмя голевыми пасами.

Тони даёт команде ровно то, что от него можно было ожидать по прибытии. В лице американца СКА получил отличное усиление к и без того мощному атакующему арсеналу, которое добавляет игре команды вариативности благодаря правому хвату (и не только, но об этом чуть позже) — Никита Зайцев с этой задачей не справился, поэтому подписание Деанджело оказалось для армейцев очень кстати.

Впрочем, есть вопросы к использованию этого усиления — Тони появляется в одной бригаде большинства с Александром Никишиным, а с недавних пор составляет с ним пару ещё и в равных составах. Ещё до того, как Роман Ротенберг начал использовать двух лучших защитников СКА вместе, сама мысль о возможном появлении этого сочетания на постоянной основе казалось весьма странной — ни о каком балансе, о поисках которого регулярно говорит наставник армейцев, здесь речи идти и не может.

Это видно и при розыгрыше лишнего — Никишин и Деанджело частенько перепасовываются и меняются позициями, при этом не создавая реальной остроты, а вторая спецбригада, состоящая из пяти нападающих, лишается человека, способного держать синюю линию, — и при игре в равных составах: играть по бразильской системе у СКА не всегда получается, а подстраховки для двух заточенных на атаку защитников попросту не оказывается, что приводит к таким «минусам», как в недавнем армейском дерби.

«Минусов» за девять матчей у Тони набралось уже 10 — то есть в среднем СКА за игру пропускает чуть больше гола, когда он находится на площадке. А ведь эта цифра может быть ещё больше, ведь Деанджело, мягко говоря, неидеален в игре у собственных ворот, и порой именно его ошибки приводят к опасным моментам в пользу соперников петербуржцев. К счастью для Тони, многие такие моменты либо упускаются «благодаря» недостаточному мастерству с другой стороны, либо нейтрализуются спасениями того вратаря, который на тот момент ещё не успел потерять доверие Романа Ротенберга в отдельно взятом матче. При этом общий показатель полезности у него равен «+9».

Решение тренерского штаба соединить Никишина и Деанджело только увеличило риск возникновения таких ошибок и сделало разрыв между качеством оборонительных пар уж слишком большим. Да ещё так и не сняло нагрузку с Александра, который всё так же практически не уходит с площадки.

Но даже это не мешает американцу стабильно набирать очки. Без результативных действий он отыграл лишь однажды, ещё в двух случаях добавлял лишь одно очко в личную копилку — остальные шесть матчей для него обязательно оказывались как минимум двухочковыми.

И Тони вписывает своё имя в протокол с внешней лёгкостью, как будто бы ему вообще ничего не стоит создать опасную ситуацию у чужих ворот. Скорость принятия решений, мягкость рук, отличное видение площадки и чувство контроля (Деанджело практически не опускает голову при владении шайбой) выдают в нём игрока высочайшего уровня, который вполне мог бы и не ограничиваться одним или двумя результативными действиями за игру в КХЛ.

Совсем недавно мы следили за тем, как Тревор Мёрфи приблизился к рекорду по серии матчей с набранными очками для защитников и остановился в шаге от единоличного лидерства. Есть ощущение, что этот рекорд всё-таки падёт — Деанджело записал на свой счёт как минимум по результативному действию в последних шести играх и мог бы находиться в шаге от присоединения к Мёрфи, Крису Ли, Кириллу Кольцову и Даррену Дицу, если бы не матч в Минске. Да и лучший показатель по результативности за один сезон (65) теперь тоже находится в серьёзной опасности.

Деанджело осталось набрать всего-то 51 очко за 51 оставшийся матч регулярки, чтобы стать единоличным рекордсменом. И кто после его первого месяца в СКА с полной уверенностью скажет, что это невозможно?

СКА
5:4
2:1, 2:1, 0:2
ОТ
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 7
17.10.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 12346 зрителей
Главные тренеры
Роман Ротенберг
Илья Воробьев
Вратари
Егор Заврагин
Дмитрий Гамзин
(Иван Просветов)
1-й период
02:56
Павел Карнаухов
07:08
Энтони Деанджело
(Евгений Кузнецов)
10:26
Василий Глотов
14:35
Сергей Плотников
(Иван Демидов, Евгений Кузнецов)
17:28
Алексей Чуркин
(Дмитрий Саморуков)
18:34
Евгений Кузнецов
18:34
Максим Соркин
18:34
Максим Соркин
2-й период
23:25
Прохор Полтапов
(Руслан Исхаков)
25:14
Арсений Грицюк
(Иван Выдренков)
32:35
Андрей Педан
39:41
Василий Глотов
(Арсений Грицюк, Энтони Деанджело)
3-й период
42:32
Егор Фатеев
(Никита Нестеров, Никита Охотюк)
47:33
Валентин Зыков
54:40
Максим Соркин
(Прохор Полтапов, Кристиан Ярош)
Овертайм
62:35
Александр Никишин
(Сергей Плотников, Никита Зайцев)
Статистика
8
Штрафное время
6
2
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
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