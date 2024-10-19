Статусный новичок СКА уже разрывает КХЛ. Деанджело войдет в историю всего за год в лиге?

«Минусов» за девять матчей у Тони набралось уже 10 — то есть в среднем СКА за игру пропускает чуть больше гола, когда он находится на площадке. А ведь эта цифра может быть ещё больше, ведь Деанджело, мягко говоря, неидеален в игре у собственных ворот, и порой именно его ошибки приводят к опасным моментам в пользу соперников петербуржцев. К счастью для Тони, многие такие моменты либо упускаются «благодаря» недостаточному мастерству с другой стороны, либо нейтрализуются спасениями того вратаря, который на тот момент ещё не успел потерять доверие Романа Ротенберга в отдельно взятом матче. При этом общий показатель полезности у него равен «+9».